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Orhan Ölmez anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Alişan da ağladı

16.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhan Ölmez babası Abdulvahabi Gazi Ölmez'i küçük yaşlarda kaybettiğini anlatarak acısını dile getirdi. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Ölmez Alişan'ı da ağlattı. Orhan Ölmez "Yara sıcakken acıtmıyor, yavaş yavaş o yara kabuk tutmaya başlıyor. Sonra o kabuğu yolmaya çalışıyorsunuz, daha ada acıtıyor" dedi.

Orhan Ölmez anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Alişan da ağladı

'Alişan İle Hayata Gülümse' programına katılan Orhan Ölmez hem ağladı hem ağlattı. Küçük yaşlarda kaybettiği babasından bahseden Orhan Ölmez konuşmasında şunları söyledi:

"Babamı 11 yaşında kaybettiğim için 'baba' kelimesi 15 yaşıma kadar kullanmaktan hep imtina ettiğim bir kelime oldu. Yıllar sonra normalleştirebildim konuyu. Baba bir güç, önder, lider, yol gösterici. 10 yaşıma kadar bir baba figürüyle yaşamışım ben aslında ve o bana hala rehber. Ben babamı hastayken evimizin önünde ambulansa yerleştirdim, hastaneye gitmek istedim. 'Sen gelme' dediler, sonra sadece bir defa gördüm zaten babamı. O da son görüşmemizmiş ama öyle gibi davranmadı hiç. Babam bir süre tatile gitmiş gibi hissettim, dönecek gibi geldi. Yara sıcakken acıtmıyor, yavaş yavaş o yara kabuk tutmaya başlıyor. Sonra o kabuğu yolmaya çalışıyorsunuz, daha ada acıtıyor."

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"O ŞARKI BABAM İÇİNDİR"

'Özledim' şarkısı hakkında çarpıcı bir açıklama yapan Orhan Ölmez, "Babamın sesinin rengini anımsamayı çok özledim" dedi ve ekledi: "Hatırlamaya çalışıyorum bazen ama olmuyor. 'Özledim' şarkımı herkes bir aşk şarkısı zanneder aslında ancak babama özeldir. Onun içindir o şarkı, ona özlemimdir. Çok özlüyorum babamı, hâlâ evde bana seslendiğini duyduğum anlar oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Orhan Ölmez
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