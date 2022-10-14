Sakin eş anlamlısı nedir? Sakin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sakin kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan sakin "sākin" sözcüğünden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre sakin kelimesi devinimsiz, dingin ve durgun olan anlamlarını ifade eder. Aynı zamanda gürültü patırtı olmayan, sessiz anlamlarına da gelir. Türk Dil Kurumunda sakin kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Eş anlamlı kelimeler, birbirleri ile aynı anlama geldiklerinden dolayı cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Sakinin eş anlamlısı cümle içinde sakin yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamında değişme yaşanmaz. Eş anlamlı kelimeler ifadelerimizi farklı şekillerde anlatabilmemize olanak sağlar. Sakin kelimesinin eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamı ifade eder. Sakin kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir:
Eş anlamlı kelimeler yazılı ve sözlü metinlerde dönüşümlü olarak birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Anlamdaş kelimeleri kullanmak ifadeleri çeşitlendirir ve mükerrer ifadelerin önüne geçmemizi sağlar. Sakin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: