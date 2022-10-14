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Sakin eş anlamlısı nedir? Sakin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakin kelimesi yazılı ve sözlü anlatımlarda sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. Sakin kelimesinin eş anlamlıları da cümle içinde aynı şekilde kullanılabilir. Anlamdaş kelimeler yazılış ve okunuş bakımından farklı olan kelimelerdir. Ancak eş anlamlı kelimelerin anlamları aynı ya da benzer ifadelerdir. Peki, sakin kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sakin eş anlamlısı nedir? Sakin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sakin kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan sakin "sākin" sözcüğünden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre sakin kelimesi devinimsiz, dingin ve durgun olan anlamlarını ifade eder. Aynı zamanda gürültü patırtı olmayan, sessiz anlamlarına da gelir. Türk Dil Kurumunda sakin kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Hareket etmeyen, kımıldamayan
  • Durgun, dingin
  • Sessiz
  • Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen
  • Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş
  • Bir yerde oturan
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Sakin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler, birbirleri ile aynı anlama geldiklerinden dolayı cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Sakinin eş anlamlısı cümle içinde sakin yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamında değişme yaşanmaz. Eş anlamlı kelimeler ifadelerimizi farklı şekillerde anlatabilmemize olanak sağlar. Sakin kelimesinin eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamı ifade eder. Sakin kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir:

  • Asude
  • Dingin
  • Durgun
  • Sessiz
  • Sütliman
  • Sakince
  • Salim
  • Sinirsiz
  • Sükûnetli
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Sakinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler yazılı ve sözlü metinlerde dönüşümlü olarak birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Anlamdaş kelimeleri kullanmak ifadeleri çeşitlendirir ve mükerrer ifadelerin önüne geçmemizi sağlar. Sakin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Öğretmenler onun sessiz birisi olduğunu söylerdi hep.
  • Yaşanılanların karşısında dingin kalmak çok zor.
  • Küçükken asude bir çocuk olmasına rağmen büyüdükçe hırçınlaştı.
  • Deniz son zamanlarda pek bir dingin görünüyor.
  • Ölüm onun için asude bir bahardı.
  • Denizin masmavi durgun suları güzel bir tablo gibiydi.
  • Kardeşi öyle sessiz bir adamla evliydi ki kaç aydır tanışmamıza rağmen iki kelam etmemişti.
  • Babası uyuduğundan evde sakince hareket ediyordu.
  • Salim kafaya düşünmek için evden çıkmış, sahil kenarına inmişti.
  • Abisi çok katı dursa da aslında sinirsiz birisiymiş.
  • Sükûnetli bir hayat yaşıyordu kendi hâlinde.
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