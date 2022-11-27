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Ortalığı karıştıracak iddia! Prens Harry ile tutkulu bir aşk mı yaşadı? ''Ben 34 yaşındaydım o ise 21. Hayatımın en unutulmaz öpücüğüydü''

27.11.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li bir televizyon yıldızı Catherine Ommanney, gündemi sarsan bir iddia ile ilgi odağı oldu. Yıllar önce, aralarındaki 13 yıllık yaş farkına rağmen Prens Harry ile tutkulu bir kaçamak yaşadıklarını iddia eden Ommanney, Prens Harry ve aralarında geçenlere ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Ortalığı karıştıracak iddia! Prens Harry ile tutkulu bir aşk mı yaşadı? ''Ben 34 yaşındaydım o ise 21. Hayatımın en unutulmaz öpücüğüydü''

Catherine Ommanney, Prens Harry'nin yeni yılda yayınlanacak olan ve merakla beklenen otobiyografisine kısa bi süre kala, kendisi 34 ve Prens Harry ise henüz 21 yaşındayken "tutkulu" bir kaçamak yaşadıklarını iddia etti. Harry'nin gelecek yıl 10 Ocak'ta yayınlanacak olan otobiyografisi Spare'de eski sevgililerinden bahsedeceği bildirildi. Ancak Ommaney Harry'nin kitabında bu olaya yer vermesini beklemediğini söyledi.

KİTABINDA YER ALACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Prens Harry

The Sun'a konuşan yıldız, 2006 yılında 13 yıllık yaş farkına rağmen geri durmadıklarını ve kendisine "hayatının en güzel anını" yaşatan bir aylık bir ilişki yaşadıklarını öne sürdü. Ancak "Bir prens 34 yaşında iki çocuk annesi bir kadınla kaçamaz, Harry'nin kitabında yer alacağımdan şüpheliyim." diye konuştu.

ÜÇ MUHAFIZLA GEZİYORDU

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İki çocuk annesi Ommaney, birlikte iş yaptıkları ortak arkadaşları aracılığıyla bir partide tanıştıklarını, daha sonra Prens Harry'nin kendisine bir gece kulübüne gitmeyi teklif ettiğini ancak oradaki kıskanç tavırları sebebiyle neler olduğunu anlayamadığını anlattı. Hatta Prens Harry'nin o dönemde üç kraliyet muhafızı ile dolaştığını ve bu insanların da uygunsuz tavırları sebebiyle onu sık sık uyardıklarını açıkladı.

''HAYATIMIN EN TUTKULU ÖPÜCÜĞÜ''

1_Catherine

Gecenin sonunda onu yemek yeme bahanesiyle ortak arkadaşlarından birinin evine davet eden Harry'nin gece kendisine hayatıyla ilgili açıldığını, sonra dans edip şarkı söylediklerini ve kıyafetleriyle küvete girerek eğlenceli dakikalar geçirdiklerini anlattı. Sonrasında, eve gitmesi gerektiğini söyleyince Catherine, Prens'in onu belinden kaldırıp duvara yaslayarak tutkuyla öptüğünü söyledi. Catherine o anları ''Bana hayatımda sahip olduğum en inanılmaz, en tutkulu öpücüğü verdi. Kesinlikle konuşamadım." diye anlattı.

ÇOK İYİ ARKADAŞ OLABİLİRLERDİ

chelsy

Çiftin mesaj atmaya ve birbirleriyle özel olarak görüşmeye devam ettiğini, ancak Harry'nin o zamanki kız arkadaşı Chelsy Davy ile tanıştıktan sonra bitirmeye karar verdiğini iddia etti. İkili, 2009'da Harry'nin korumalarının yanından geçip Catherine'i öpüp kucakladığı bir polo maçına kadar birbirlerini bir daha görmediler. Catherine, iletişim halinde kalsalardı ikilinin çok iyi arkadaş olacaklarını düşündüğünü söyledi.

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