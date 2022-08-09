10. yılın anısına satıyor! Eski striptizci Prens Harry’in iç çamaşırını açık arttırmaya çıkarttı

Prens Harry’in Meghan Markle ile hayatını birleştirmeden önce 2012 yılında Las Vegas’taki eğlence gecesi ülkede manşetleri süslemişti. 10 yıl önce lüks bir otelde arkadaşlarıyla parti yapan Prens Harry’in görüntüleri basına sızmıştı. O gün Prens Harry’in eğlencesinde olduğunu dile getiren eski striptizci Carrie Reichert, olayın 10. yılına ithafen prensin iç çamaşırını açık arttırmayla satışa sunacak.

“EĞLENCELİ PRENS OLDUĞU ZAMANLARDI”

Prens Harry’in iç çamaşırına 1 milyon dolar ve üzerinde teklif verilmesini beklediğini dile getiren Reichert, o gece kendi giydiği elbiseyi ve mayoyu da satışa çıkaracak. Reichert, kendi kıyafetlerinden de 800 bin dolar kadar gelir elde etmeyi bekliyor. İnternet üzerinden yapılacak açık artırma 11 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 8.30'da başlayacak.

Prens Harry’in eğlenceli yüzünü hatırlamak için 10 yıl öncesine gönderme yaptığını dile getirne 40 yaşındaki Reichert, “En azından bu iç çamaşırı Harry'nin nasıl biri olduğunu hatırlatıyor. Harry'nin eğlenceli prens olduğu zamanlardı. Vegas'ta parti yaptığında herkes onu ve eğlence anlayışını severdi. Bugünlerde tamamen suratsız ve ciddi olması çok yazık.” dedi.



