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Ortalığı karıştıracak iddia! Tüm takım taraftarları tedirgin oldu! Gözler şimdi TFF'de

08.09.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yer alan iddialar ortalığı karıştıracak cinsten... Tüm kulüpler, TFF'nin aldığı karar doğrultusunda yabancı sınırını dikkate alarak harcamalar yaptı. Fakat ortaya atılan iddia, TFF'nin yabancı sınırını kaldıracağı yönünde, üstelik transfer dönemi bittikten sonra... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu iddia karşısında sessizliğini korurken, sosyal medyada tüm takım taraftarları büyük tepki gösteriyor.

Ortalığı karıştıracak iddia! Tüm takım taraftarları tedirgin oldu! Gözler şimdi TFF'de

Spor Toto Süper Lig'de yer alan yabancı sınırlaması, transfer dönemini de etkiledi. Tüm takımlar planlamalarını bu kurala göre yaparken sosyal medyada ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdı.

"YABANCI SINIRI KALDIRILSIN"

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 8+3 kuralının kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Üç büyükler yabancı sayısının kaldırılmasını isterken, Trabzonspor'un bu fikre sıcak bakmadığı belirtildi. Sosyal medyada bazı gazetecilerin iddiasına göre, TFF, yabancı sınırını kaldırabilir.

TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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TFF'nin yabancı sınırını kaldırma gibi bir niyeti olmadığı bilinirken, resmi açıklama yapılıp bu iddianın yalanlanması bekleniyor.


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