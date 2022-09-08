Ortalığı karıştıracak iddia! Tüm takım taraftarları tedirgin oldu! Gözler şimdi TFF'de

Spor Toto Süper Lig'de yer alan yabancı sınırlaması, transfer dönemini de etkiledi. Tüm takımlar planlamalarını bu kurala göre yaparken sosyal medyada ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdı.

"YABANCI SINIRI KALDIRILSIN"

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 8+3 kuralının kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Üç büyükler yabancı sayısının kaldırılmasını isterken, Trabzonspor'un bu fikre sıcak bakmadığı belirtildi. Sosyal medyada bazı gazetecilerin iddiasına göre, TFF, yabancı sınırını kaldırabilir.

TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF'nin yabancı sınırını kaldırma gibi bir niyeti olmadığı bilinirken, resmi açıklama yapılıp bu iddianın yalanlanması bekleniyor.



