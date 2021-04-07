Ortalığı karıştıran çekim! ''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''

Dubai'de bir gökdelenin balkonuna çırılçıplak çıkarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra dünya gündemini alt üst eden kadınlardan biri olan Yana Graboshchuk yaptığı hareketle ailesini utandırdı.

''ABLAMI DÖVMESİNDEN TANIDIM''

Yana'nın kardeşi ablasının avukat olduğunu ara sıra modellik yaptığını söyledi. Soyunacağını aklımın ucundan geçirmedim diyen kardeş, ''ablamı dövmesinden tanıdım''dedi.

''UTANDIK''

Yana’nın 20 yaşındaki erkek kardeşi Taras, aile olarak ablasının şehri iş için ziyaret edeceklerini bildiklerini ancak Dubai'de neler yaptığını öğrenince şoke olduklarını ve bundan dolayı biraz utandıklarını ve üzüldüklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dubai'de ünlü Marina bölgesinde yapılan bir fotoğraf çekimi ortalığı ayağa kaldırdı. Balkonda yapılan çekimlerde yer alan yaklaşık 20 modelin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerin viral olması üzerine polis harekete geçti. Ekip ve modeller, kamu ahlakına aykırı hareket etmek suçlamasıyla tutuklandı. Modellerin çıplaklık ve uygunsuz davranışları nedeniyle 6 ay hapis cezası ve 5 bin dirhem (11 bin 144 TL) para cezası alabileceği belirtiliyor.



