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"Ortalıkta adam yok" dedikten hemen sonra Kubilay Aka ile sevgili oldu! Hafsanur Sancaktutan'dan aşk pozu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.09.2024 08:03
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Cesur sahneleriyle tanınan Hafsanur Sancaktutan aşk hayatıyla da gündeme geliyor. "Ortalıkta adam yok" dedikten sonra kendisinden beş yaş büyük oyuncu Kubilay Aka ile sevgili olan güzel oyuncudan aşk pozu geldi.

"Ortalıkta adam yok" dedikten hemen sonra Kubilay Aka ile sevgili oldu! Hafsanur Sancaktutan'dan aşk pozu

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve son olarak Ya Çok Seversen dizisinde rol alan ve cesur sahneleriyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan aşk hayatıyla gündemde.

Siyah Kalp'te Melek karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan son dönemde sevgilisiyle konuşuluyor.

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında gazetecilerin 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" yanıtla günlerce konuşulmuştu.

KENDİSİNDEN 5 YAŞ BÜYÜK

Bu açıklamalardan kısa süre sonra kendisinden 5 yaş büyük ve çapkınlığıyla tanınan Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu dile düşmüştü.

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Hafsanur Sancaktutan son olarak sevgilisiyle poz verdi.

Kubilay Aka, daha önce sevgilisi Sancaktutan'a aracının kapısını açarak sevgilisinin sözlerine gönderme yapmış ve 'Hani adam yoktu!' cevabıyla herkesi güldürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Hafsanur Sancaktutan
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