Oruç Baba Türbesi nerede? Oruç Baba Türbesi'ne nasıl gidilir? Oruç Baba Türbesi adresi ve yol tarifi

11 ayın sultanı da denilen Ramazan ayında, Müslüman alemi manevi açıdan huzur ile dolup taşar ve buna göre hareket eder. Bolluk ve bereketin dağıtıldığına inanılan mübarek ay olan Ramazanda, kişiler sevdikleri ve kendileri ile daha fazla ilgilenmek üzere çaba gösterir. Ramazan ayında kimi zaman insanlarla dolu iftar sofralarında dost ve aileler ile bir araya gelinirken, kimi zaman da çeşitli noktalarda yer alan cami ve türbeler ziyaret edilir. İstanbul'da ise Ramazan ayında bir gelenek hâline gelen Oruç Baba Türbesi'nde ilk oruçlar açılıp, dilek dilemek isteyenlerin ziyareti gerçekleşir. Her sene bu gelenek akıllara geldiğinde Oruç Baba hikâyesi ve konumu sıklıkla merak konusu olur.

Oruç Baba Türbesi'nin hikâyesi

Oruç Baba olarak bilinen kişinin eski senelerde yaşamış, çok fakir ve ibadetini hiçbir zaman aksatmadan yapan biri olduğuna inanılır. Fakir olduğundan dolayı Ramazan ayında iftar ve sahur vaktinde yiyeceğinin az olduğu, orucunu tutup iftarını da bir parça kuru ekmek ve sirke ile bozan bir derviş olduğu söylenir. Fatih’te yer alan Oruç Baba Türbesi, Ramazan ayının ilk günü itibarıyla dileklerinin gerçekleşeceğine inanan kişiler tarafından ziyaret edilir. Bu ayda oldukça yoğun insan kalabalığına ev sahipliği yapan Oruç Baba Türbesi'nde, Ramazan ayının ilk ve son günlerinde şeker, zeytin, sirke ve ekmek gibi bereket sembolleri olan yiyeceklerle oruç açılır ve insanlar birbirlerine bunları dağıtır. Buradaki alt metin bereketin çoğalması ve paylaşılmasıdır.

Oruç Baba Türbesi hikâyesi’nde, Ramazan ayının ilk orucunu Oruç Baba Türbesinde açanların dileklerinin gerçekleşeceği düşüncesi bulunur. Bu inanç ile türbeyi ziyaret eden kişiler sirke ve bir parça ekmekle orucunu açtıktan sonra Oruç Baba’nın ruhuna Fatiha okuyarak, onun yüzü suyu hürmetine dileklerini dileyip Allah’a dua ederler. Bu hikâyeyi öğrenip etkilenen kişiler Oruç Baba Türbesini ziyaret etmek isteyebilirler. Bu noktada Oruç Baba Türbesi'ne nasıl gidilir sorusu gündeme gelir.

Oruç Baba Türbesi nerede nasıl gidilir?

Oruç Baba Türbesi nerede diye soranlar için Türbe Fatih ilçesinin Pazartekke semtinde yer almaktadır. Oruç Baba Türbesi yol tarifine göre; toplu taşıma kullanarak buraya gelmek isteyenler T1 Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı'nı kullanmalıdır. Bu hat üzerinde bulunan Pazartekke durağında inildiğinde Kürkçübaşı Sokak yoluna girerek Oruç Baba Türbesine ulaşılabilmektedir. Türbe, Turgut Özal Millet Caddesi'ne yürüme mesafesinde yer alır. Buraya ulaşmak için diğer bir seçenek ise Beyazıt, Eminönü ve Taksim otobüslerini kullanmaktır. Oruç Baba Türbesi adresi Topkapı, Kürkçü Bostanı Sokağı No:19, 34093 Fatih/İstanbul olarak geçer.





