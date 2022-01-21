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Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılıyor mu?

21.01.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Oruç Reis' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, sevilen projeden ayrılacağı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarının iddialı yapımlarından Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Dizinin başrol oyuncularından Engin Altan Düzyatan hakkında seyirciyi üzen bir iddia ortaya atıldı. İzleyiciler, ''Oruç Reis ölecek mi?'' ve ''Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılacak mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi hakkında bomba iddia! Engin Altan Düzyatan ayrılıyor mu? Oruç Reis öldü mü?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN AYRILIYOR MU?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 16. bölümüne, Oruç Reis'in yaralandığı anlar damga vurdu. Dizinin son dakikalarında Pietro'nun tuzağına düşen Oruç Reis, ağır yaralı bir şekilde yere serildi. Oruç Reis'in başına gelenler, sosyal medyada gündem oldu. Birçok izleyici, Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edip etmeyeceği konusunda şüpheye düştü. Konuyla ilgili tüm soruların, 27 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak olan 17. bölümde yanıt bulması bekleniyor.

''ORUÇ REİS'İ KAYBETTİK''

Dizinin 17. bölüm fragmanında yer alan ''Oruç Reis'i kaybettik'' sözleri, seyirciyi şaşkına çevirdi. Oruç Reis'in akıbeti hakkında soru işaretleri devam ederken, Hüma Hatun'un, ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözleri de dikkat çekti.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi hakkında bomba iddia! Engin Altan Düzyatan ayrılıyor mu? Oruç Reis öldü mü?

ORUÇ REİS TARİHTE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Oruç Reis, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı korurken, aldığı mızrak yarası sonucu hayatını kaybetmişti. Oruç Reis'in, 1518 yılında vefat ettiği biliniyor.

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Engin Altan Düzyatan
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