Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarının iddialı yapımlarından Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Dizinin başrol oyuncularından Engin Altan Düzyatan hakkında seyirciyi üzen bir iddia ortaya atıldı. İzleyiciler, ''Oruç Reis ölecek mi?'' ve ''Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılacak mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN AYRILIYOR MU?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 16. bölümüne, Oruç Reis'in yaralandığı anlar damga vurdu. Dizinin son dakikalarında Pietro'nun tuzağına düşen Oruç Reis, ağır yaralı bir şekilde yere serildi. Oruç Reis'in başına gelenler, sosyal medyada gündem oldu. Birçok izleyici, Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edip etmeyeceği konusunda şüpheye düştü. Konuyla ilgili tüm soruların, 27 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak olan 17. bölümde yanıt bulması bekleniyor.

''ORUÇ REİS'İ KAYBETTİK''

Dizinin 17. bölüm fragmanında yer alan ''Oruç Reis'i kaybettik'' sözleri, seyirciyi şaşkına çevirdi. Oruç Reis'in akıbeti hakkında soru işaretleri devam ederken, Hüma Hatun'un, ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözleri de dikkat çekti.

ORUÇ REİS TARİHTE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Oruç Reis, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı korurken, aldığı mızrak yarası sonucu hayatını kaybetmişti. Oruç Reis'in, 1518 yılında vefat ettiği biliniyor.



