Oryantal Didem’den çarpıcı iddia: Beni istemiyorlar

Uzun yıllar programlarda dans gösterisi sergileyen Oryantal Didem, katıldığı bir etkinlikte sert açıklamalarda bulundu. Ünlü kadınları hedef alan Didem Kınalı, "Alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım. Kendi ülkemde artık bu kadar itilmek, kakılmak çok ağrıma gidiyor. O şarkı söylüyor, ben dans ediyorum. Birbirimizden çok ayrı taraftayız" şeklinde konuştu.

Oryantal Didem'in açıklamalarının ardından onu kadrosunda istemeyen isimler merak konusu oldu. 2. Sayfa programının sunucuları Didem'i istemeyen isimlerin Ebru Yaşar ve Defne Samyeli olduğunu açıkladı.

Programa telefonla bağlanan Didem, Ebru Yaşar ve Defne Samyeli'nin olup olmadığını bilmediğini ifade ederken konuya ilişkin şunları söyledi: "Ne evet diyebilirim ne de hayır. Birinci ağızdan duymadım. Herkes birbirinin üzerine atıyor. O yüzden kimsenin günahını alamam kimsenin hakkına da giremem. Ben de bilmediğim için ne evet ne diyebilirim ne de hayrı diyebilirim."

"HANGİ BİRİNİ SÖYLEYEYİM"

Sunucunun "Sen Defne Samyeli ile ilgili bir şey duydun o zaman" demesi üzerine Didem, "Yani hayır. Bunu zaten sen birebir almıyorsun ki o kelimeleri. Ya patrondan duyuyorsun ya menajerinden duyuyorsun ya asistanından duyuyorsun. Kalkıp birebir senin yüzüne bunlar söylenmiyor." şeklinde konuştu.

"Afişte yer alman da istenmiyor" denilen Didem, "O kadar çok kişiler var ki hangi birini söyleyeyim" dedi.

Ebru Yaşar ve Defne Samyeli'yi üzeri kapalı eleştirdiğini kabul eden Didem, "Ben isim vermiyorum." dedi.



