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Oryantal Didem: Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım

20.12.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in yanında dans eden oryantal Didem tek hayalinin televizyona dönmek olduğunu söyledi. Didem açıklamasında ''Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım. Kapalı kıyafetlerle de olsa çıkıp sanatımı icra etmek istiyorum'' dedi.

Oryantal Didem: Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım

İbo Show programındaki dans performansıyla bir döneme damga vuran oryantal Didem Kınalı açıklamalarıyla dikkat çekti. Bir dönem ekonomik olarak zorluklar yaşayan oryantal Didem yeni ev aldığını açıkladı. Didem Kınalı açıklamasında şunları söyledi:

''Şükürler olsun evimi buldum. Bugün kaporamızı verdik. Allah isteyen herkese nasip etsin. Evi şu an görseniz tiksinirsiniz. Mütevazi bir ev ve içi harap durumda. Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin tl bile değil ancak Cihangir'in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fırsatçılar krizi de bahane ederek 1 milyon TL'den kapı açıyorlar. O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1+1 evlerin kirası 16.000 TL. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar eve verdiğim için evin içini yaptıramadım. Çalışarak alnımın terini akıtarak evimi tamamlamayı düşünüyorum. Allah herkesi kiracılıktan kurtarsın."

Ekran Alıntısı

"AÇIK YERLERİMİ ÖRTÜP..."

Oryantal Didem tek hayalinin televizyona dönmek olduğunu da söyledi. Yılbaşında Kıbrıs'ta üç farklı sahnede olacağını dile getiren Didem "Televizyonu çok özledim. Gerekirse beş kuruş almadan yeniden televizyonda olmayı çok istiyorum. Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım. Kapalı kıyafetlerle de olsa çıkıp sanatımı icra etmek istiyorum" dedi. (SnobMagazin)


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İbrahim Tatlıses
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