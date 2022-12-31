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Oryantal Didem kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbo Show'da Didem Kınalı'dan nefesleri kesen dans!

31.12.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show yılbaşı özel programında dans edecek. Ünlü dansçı, Star TV'de ekrana gelecek olan programda izleyenleri adeta büyüleyecek. Peki, Oryantal Didem kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İbo Show'u sunan İbrahim Tatlıses'in gözdesi Didem Kınalı'nın hayatı ve biyografisi...

Oryantal Didem kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbo Show'da Didem Kınalı'dan nefesleri kesen dans!

Oryantal Didem İbo Show yılbaşı özel programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi İbo Show yılbaşı özel programı öncesi ünlü oryantal hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Oryantal Didem kimdir? İşte D
dem Kınalı'nın hayatı ve biyografisi...

ORYANTAL DİDEM KİMDİR?

Oryantal Didem olarak bilinen Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 yılında Gaziosmanpaşa'da dünyya geldi.

Didem Kınalı Şişli Kuştepe'de büyüyen Didem Kınalı'nın bir ablası ve bir erkek kardeşi vardır.

İBO SHOW'UN KONUĞU DİDEM KINALI'NIN DANS KARİYERİ

Oryantal Didem'in annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okuyan Oryantal Didem çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ardından liseyi bitirdi.

1993'te yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programında yer almasıyla tanındı. Başarılı dansçı Didem Kınalı 1,62 boyundadır.


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