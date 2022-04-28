MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oryantal Didem Kınalı eve aldı! Cihangir'deki kiracısının kirası şoke etti

Oryantal Didem Kınalı eve aldı! Cihangir'deki kiracısının kirası şoke etti

28.04.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show ile ünlenen oryantal Didem Kınalı, Cihangir'de dubleks daire satın aldı. Dairenin bir kısmında kiracı olan Fatma Eser E. ile Kınalı davalık oldu. Didem Kınalı'nın kiracısının Cihangir'de ödediği kira bedeli herkesi şoke etti.

Oryantal Didem Kınalı eve aldı! Cihangir'deki kiracısının kirası şoke etti

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'daki danslarıyla tanınan oryantal Didem Kınalı Cihangir'de yaşadığı iki katlı evi satın aldı. Ancak oryantal Didem evi aldığını resmen pişman oldu. Evi bir katında yaşayan kiracı evden çıkmak istemedi. Üstelik kira için ödediği para da oldukça düşüktü.

Söz konusu dairenin kendi içinde iki bağımsız ve farklı bölümden oluşması nedeniyle, kiracı Fatma Eser E.'nin 5 numaralı bağımsız bölüm kiralamasına rağmen, diğer bağımsız bölüm 6 numaralı daireyi de kira sözleşmesine aykırı surette kullanım alanına dahil ettiğini gördü.

KİRA BEDELİ ŞAŞIRTTI

Bunun üzerine Didem Kınalı kiracı Fatma Eser E.'ye 6 numaralı bağımsız bölümü boşaltmasını istedi. Sabah'ın haberine göre; kiracı söz konusu daireyi boşaltmayacağını belirterek kira bedeli olarak da 2 bin TL ödemeye devam etti. Bunun üzerine Didem Kınalı avukatı Ebru Sarıtaş aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi davası açtı.

Dava dilekçesinde "Kiracı, kira sözleşmesine aykırı surette birbirinden bağımsız olan iki ayrı daireyi birleştirmiş ve tek kullanım alanı oluşturarak mülkiyet hakkımıza da müdahalede bulunmuştur" denildi.

oüro

GÜNLÜK KİRALIYOR İDDİASI

Kiracının, internet uygulamalarından işgal ettiği bağımsız bölümü üçüncü kişilere günlük olarak kiralayarak kazanç elde ettiğinin ileri sürüldüğü dilekçede, "Rayiç kira bedellerinin 10-15 bin olduğu Cihangir'de 2 bin TL kiranın söz konusu olamayacağı, 10 bin TL olarak kira bedelinin belirlenmesi istendi.

ğ5oğ5

ORYANTAL DİDEM: MAĞDURUM

Oryantal Didem ise "Cihangir'de aldığım taşınmazda iki bağımsız bölümdü. Evi aldığım kişi kiracının kontratı mayısta bittiğini söyledi. Bende üst katta otururum dedim. Ama kiracı orayı işgal etmiş. Evden çıkmak için benden para istedi. Ben de kira ödüyorum bir de aldığım evin banka kredisini ödüyorum. Mağdurum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt
Düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi! "Böyle olmaz füze atsaydın"Düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi! "Böyle olmaz füze atsaydın"
43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum

Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum

İlginizi Çekebilir

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.