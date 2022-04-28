Oryantal Didem Kınalı eve aldı! Cihangir'deki kiracısının kirası şoke etti

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'daki danslarıyla tanınan oryantal Didem Kınalı Cihangir'de yaşadığı iki katlı evi satın aldı. Ancak oryantal Didem evi aldığını resmen pişman oldu. Evi bir katında yaşayan kiracı evden çıkmak istemedi. Üstelik kira için ödediği para da oldukça düşüktü.

Söz konusu dairenin kendi içinde iki bağımsız ve farklı bölümden oluşması nedeniyle, kiracı Fatma Eser E.'nin 5 numaralı bağımsız bölüm kiralamasına rağmen, diğer bağımsız bölüm 6 numaralı daireyi de kira sözleşmesine aykırı surette kullanım alanına dahil ettiğini gördü.

KİRA BEDELİ ŞAŞIRTTI

Bunun üzerine Didem Kınalı kiracı Fatma Eser E.'ye 6 numaralı bağımsız bölümü boşaltmasını istedi. Sabah'ın haberine göre; kiracı söz konusu daireyi boşaltmayacağını belirterek kira bedeli olarak da 2 bin TL ödemeye devam etti. Bunun üzerine Didem Kınalı avukatı Ebru Sarıtaş aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi davası açtı.

Dava dilekçesinde "Kiracı, kira sözleşmesine aykırı surette birbirinden bağımsız olan iki ayrı daireyi birleştirmiş ve tek kullanım alanı oluşturarak mülkiyet hakkımıza da müdahalede bulunmuştur" denildi.

GÜNLÜK KİRALIYOR İDDİASI

Kiracının, internet uygulamalarından işgal ettiği bağımsız bölümü üçüncü kişilere günlük olarak kiralayarak kazanç elde ettiğinin ileri sürüldüğü dilekçede, "Rayiç kira bedellerinin 10-15 bin olduğu Cihangir'de 2 bin TL kiranın söz konusu olamayacağı, 10 bin TL olarak kira bedelinin belirlenmesi istendi.

ORYANTAL DİDEM: MAĞDURUM

Oryantal Didem ise "Cihangir'de aldığım taşınmazda iki bağımsız bölümdü. Evi aldığım kişi kiracının kontratı mayısta bittiğini söyledi. Bende üst katta otururum dedim. Ama kiracı orayı işgal etmiş. Evden çıkmak için benden para istedi. Ben de kira ödüyorum bir de aldığım evin banka kredisini ödüyorum. Mağdurum" dedi.

