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  4. Oscar'da 'yok artık' dedirten benzerlik! Lily Gladstone'u gören Gupse Özay sandı

Oscar'da 'yok artık' dedirten benzerlik! Lily Gladstone'u gören Gupse Özay sandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.03.2024 21:04
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96'ncı Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi. Törene katılım gösteren ABD'li oyuncu Lily Gladstone ile ünlü oyuncu Gupse Özay arasındaki benzerliği gören şaşkınlığını gizleyemedi. O anlara sessiz kalamayan Gupse Özay da benzetildiği oyuncunun fotoğrafını paylaştı.

Oscar'da 'yok artık' dedirten benzerlik! Lily Gladstone'u gören Gupse Özay sandı

Ünlü oyuncu Gupse Özay, 96'ncı Oscar Ödülleri Töreni'ne katılan ABD'li oyuncu Lily Gladstone ile olan benzerliğiyle şaşırttı.

'Poor Things' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' heykelciğini alan Emma Stone, teşekkür konuşmasında en güçlü rakibi Lily Gladstone'u da andı. 'Killers of the Flower Moon' ile ödülü kaçıran Gladstone, ödül konuşması yapan Emma'yı izlerken duygusal anlar yaşadı. O sırada çekilen bir görüntüde Lily Gladstone'ın ünlü oyuncu Gupse Özay'a kayıp ikizi kadar benzemesi dikkat çekti.

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Dünyaca ünlü ABD'li aktris ile son olarak 'Lohusa' filmini sinemaseverlerle buluşturan Gupse Özay'ın şaşırtan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

"OSCAR ALMADIM AMA EMMA'YI TEBRİK EDİYORUM"

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Bu benzerliğe kayıtsız kalamayan Gupse Özay, Instagram hesabından ünlü oyuncunun fotoğrafını paylaşarakk, "Evet dün Oscar alamadım ama Emma'yı tebrik ediyorum" şeklinde esprili bir not düştü.


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