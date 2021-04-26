Oscar kırmızı halısında Halle Berry şoke etti

Bu yıl 93'üncü kez düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) koronavirüs pandemisi gölgesinde yapıldı.

Haliyle kırmızı halı her zamankinden daha farklı oldu.

Oscar törenlerine damga vuran çarpıcı kıyafetler bu yıl azınlıktaydı. Aralarında Nomadland filminin yönetmeni Chloe Zhao'nun da bulunduğu bazı konuklar çok sade giyinirken Carey Mulligan, Andra Day gibi konuklar da biraz daha gösterişli kıyafetleri tercih etti.

Gecenin en çok şaşırtan konuğu ise kısacık kestirdiği saçlarıyla Halle Berry oldu. Bu tür büyük bir etkinliğe ilk kez sevgilisi Van Hunt ile katılan Berry, kısacık kestirdiği saçlarıyla da hayranlarını şoke etti.

İlk ünlü olduğu dönemde kısa saçlı olan Berry, yıllardır saçlarını uzatıyordu. Berry'nin hayranları bu görüntü karşısında ikiye bölündü. Çoğu takipçi ünlü oyuncunun bu halini de çok beğendi.



