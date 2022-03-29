Oscar Ödül Töreni’nde attığı tokatla gündeme gelen Will Smith’in ödülü geri geri alınabilir! Akademinin tepkisi gecikmedi

ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödülleri töreninde, oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması sonrasında Akademi ödüllerinden yapılan resmi açıklamada, olaya sessiz kalmayarak açıklamada bulundu. Açıklamada, “Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Tüzüğümüz, davranış standartlarımız ve California yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçları araştıracağız." ifadelerine yer verildi.

New York Post’un endüstri içerisinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Will Smith’in ödül törenindeki davranışı Akademi’nin katı kurallarına aykırı olduğu ve kazandığı ödülü kaybetmesine neden olabileceği ifade edildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Ödül töreninin komedyen sunucusu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma diye" iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran olayın sonrasında Hollywood’un sevilen isimleri ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden tepkiler gecikmemişti.

ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödülleri töreninin canlı yayınında, sunucu Chirs Rock'ı tokatlayan Will Smith, sosyal medyadan özür dileyerek "haddini aştığını" ve "utandığını" itiraf etti.



