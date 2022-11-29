Oscar Ödül Töreni’nde tokat olayıyla gündeme gelmişti! Will Smith’ten samimi itiraf... “Filmim izlenmese saygı duyarım”

Bu yılın başlarında Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock’a sahneye çıkıp tokat atan Will Smith, izleyicilerinin yeni filmi Emancipation’a hazır olup olmadığını sorguladı. FOX 5 DC muhabiri Kevin McCarthy ile yaptığı bir röportajda, insanların Oscar'daki tokatından dolayı filmini izlememesine ünlü oyuncu saygı duyacağını dile getirdi.

“EN DERİN ENDİŞEM EKİBİM İÇİN”

Smith, komedyenin Smith'in karısı Jada Pinkett Smith ve saç dökülmesine neden olan otoimmün bir hastalık olan alopesi hakkında yaptığı bir şakaya yanıt olarak Rock'a tokat atmıştı "Emancipation", Mart ayında Rock'ın suratına tokat atmasından bu yana vizyona giren ilk filmi olacak.

FOX 5 DC muhabiri Kevin McCarthy ile yaptığı bir röportajında Smith, “Filmimi izlemeye hazır değillerse buna saygı duyarım. En derin endişem ekibim için. Yönetmen Antonie Fuqua tüm kariyerinin en büyük işini yaptığını düşünüyor. En büyük umudum eylemlerimin ekibimi cezalandırmaması” dedi.