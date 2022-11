Avatar 2 filmi iki yıllık çekim aşamasının sonunda nihayet tamamlandı! Sevenlerini mutlu eden haber geldi

Sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Avatar serisinin devamı niteliğindeki “Avatar: The Way Water” filminin son aşaması resmen tamamlandı. Sinema tutkunlarının büyük bir merakla beklediği filmin yapımcısı sosyal medyadan oyuncular ve yapım ekibiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak filmin tamamlandığını duyurdu.Filmin 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Yapımcı Jon Landau sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tüm "Avatar: The Way of Water" ailesini tebrik etti ve ekibin her bir üyesine filme olan katkılarından dolayı teşekkür etti.