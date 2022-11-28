Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Avatar 2 filmi iki yıllık çekim aşamasının sonunda nihayet tamamlandı! Sevenlerini mutlu eden haber geldi

Avatar 2 filmi iki yıllık çekim aşamasının sonunda nihayet tamamlandı! Sevenlerini mutlu eden haber geldi

28.11.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında Avatar filminin ilk serisi vizyona girmişti ve dünya gişelerinde ilk sırada yer almayı başarmıştı. 6 yıllık serüvenin ardından Avatar 2 filminin post-prodüksiyon aşaması tamamlandı. Filmin yapımcısı Jon Landau sosyal medya hesabından sevenleriyle müjdeli haberi paylaştı.

Avatar 2 filmi iki yıllık çekim aşamasının sonunda nihayet tamamlandı! Sevenlerini mutlu eden haber geldi

Sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Avatar serisinin devamı niteliğindeki “Avatar: The Way Water” filminin son aşaması resmen tamamlandı. Sinema tutkunlarının büyük bir merakla beklediği filmin yapımcısı sosyal medyadan oyuncular ve yapım ekibiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak filmin tamamlandığını duyurdu.Filmin 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Yapımcı Jon Landau sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tüm "Avatar: The Way of Water" ailesini tebrik etti ve ekibin her bir üyesine filme olan katkılarından dolayı teşekkür etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk teaser geldi! Oyuncu kadrosu göz doldurduİlk teaser geldi! Oyuncu kadrosu göz doldurdu
Altın ararken taş buldu! Değeri dudak uçuklattıAltın ararken taş buldu! Değeri dudak uçuklattı
Böyle ceza ne görüldü ne duyuldu! Sosyal medyada gündem olduBöyle ceza ne görüldü ne duyuldu! Sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Avatar 2 filmi avatar 2

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelecekten geldiğini söyledi! “Kanıtlarım var” dedi ve...

Gelecekten geldiğini söyledi! “Kanıtlarım var” dedi ve...

Altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Cesur Noel Baba kostümü...

Altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Cesur Noel Baba kostümü...

Kollarından tuttular! Zorla anal korona testi yaptılar

Kollarından tuttular! Zorla anal korona testi yaptılar

Tepeden tırnağa çamura bulandı! Yine rahat durmadı

Tepeden tırnağa çamura bulandı! Yine rahat durmadı

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.