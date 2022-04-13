Oscar ödüllü Alicia Vikander’in sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Şimdiye kadarki en kötü şey”

Oscar ödülü sahibi olan Alica Vikander, Harper’s Bazaars’ın Mayıs sayısının ön kapağında yerini aldı. Tomb Raider yıldızı kariyerinde en çok zorlandığı anların sevişme sahneleri olduğunu söylerken ilginç açıklamalarda bulundu. Danimarkalı Kız'da 2016'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Alicia, Hollywood algısından ve sanıldığı kadar çekici olmadığından da bahsetti.

“VÜCUDUMLA ÇOK RAHATIM”

Filmlerde sevişme sahnesi çekimlerinden hiçbir zaman çekinmediğini dile getiren Vikander “Bu sahneleri yapmak şimdiye kadarki en köyü şeydi. Vücudumla çok rahatım ancak çekim sırasında kolay olmuyor. Kariyerim boyunca onlarca sevişme sahnesi çektim” dedi.



