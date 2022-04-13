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Oscar ödüllü Alicia Vikander’in sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Şimdiye kadarki en kötü şey”

13.04.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü Alicia Vikander, kariyeri boyunca sayısız sevişme sahnesinde rol aldığını dile getirirken söz konusu çekimlerdeki ruh halini anlattı. Sevişme sahnelerini rahatsız bir deneyim olarak niteleyen Vikander, “Şimdiye kadarki en kötü şey” ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü Alicia Vikander’in sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Şimdiye kadarki en kötü şey”

Oscar ödülü sahibi olan Alica Vikander, Harper’s Bazaars’ın Mayıs sayısının ön kapağında yerini aldı. Tomb Raider yıldızı kariyerinde en çok zorlandığı anların sevişme sahneleri olduğunu söylerken ilginç açıklamalarda bulundu. Danimarkalı Kız'da 2016'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Alicia, Hollywood algısından ve sanıldığı kadar çekici olmadığından da bahsetti.

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“VÜCUDUMLA ÇOK RAHATIM”

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Filmlerde sevişme sahnesi çekimlerinden hiçbir zaman çekinmediğini dile getiren Vikander “Bu sahneleri yapmak şimdiye kadarki en köyü şeydi. Vücudumla çok rahatım ancak çekim sırasında kolay olmuyor. Kariyerim boyunca onlarca sevişme sahnesi çektim” dedi.

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