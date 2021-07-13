Oscar ödüllü yönetmen Damin Chazelle’nin “Babylon” filminin oyuncu kadrosu şekillendi

Margot Robbie ve Brad Pitt’in başrollerinde yer aldığı Babylon filmin çekimleri geçtiğimiz haftalarda Los Angeles’ta başladı. Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li ve Katherine Waterston’un yer aldığı film sinema izleyicisi tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Chazelle tarafından yazılan ve 1920'lerin sonlarında film endüstrisinin sessiz filmlerden sesli filmlere geçişi sırasında geçen Babylon, birden fazla karakterin yükselişini ve düşüşünü araştırıyor. Filmin 25 Aralık 2022 tarihinde sınırlı sayıda salonda gösterime girmesi bekleniyor.



