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Osman Kaymak kimdir? Osman Kaymak kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu?

07.02.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan Ömer Seymenoğlu'nun yerine geçici olarak getirilen yeni Isparta Valisi Osman Kaymak orta derecede İngilizce biliyor, evli ve 3 çocuk babasıdır. 2013'te Suluova İlçe Kaymakamlığına Vali olarak atanan Kaymak 2006'da Elmadağ Kaymakamlığına, 2008'de Eyüp Kaymakamlığına, 2013'te İzmit Kaymakamlığına, 2014'te ise Tunceli Valiliğine Vali olarak atandı.

Osman Kaymak kimdir? Osman Kaymak kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu?

Osman Kaymak, Isparta Valiliği görevini geçici olarak Ömer Seymenoğlu'ndan devraldı. Osman Kaymak, 1986'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Bunun ardından 1991'de Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirdi ve Kütahya'da yeni kurulan Pazarlar İlçesine kurucu kaymakam olarak atandı. İşte Osman Kaymak hakkında detaylar...

OSMAN KAYMAK KİMDİR?

1965 Bayburt Merkez Sancaktepe köyünde doğan Osman Kaymak 57 yaşındadır. Sancaktepe Köyü İlkokulu, Bayburt Ortaokulu, Bakırköy Kocasinan Lisesini tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinini tamamladıktan sonra Kütahya'da kaymakamlık yaptı. Burada iki yıl çalıştı ve sonrasında mahrumiyet hizmeti yapmak için 1993'te Erzurum İli Narman İlçe Kaymakamlığına, bu görevin ardından ise 1995'te Malatya İli Battalgazi İlçe Kaymakamlığına atandı.

1998'de Niğde Vali Yardımcılığına atandı. 2000'de İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini Büyükşehir İlçe Yönetim Sorunları, Battalgazi İlçesi Örnek Olayı konulu tez çalışması ile tamamladı. Gölcük depreminin ardından deprem nedeniyle meydana gelen yaraları sarmak için oluşturulan Kocaeli Valiliği Kriz Merkezinde 6 ay süreyle; geçici görevler yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığının açtığı Hizmet içi Eğitim kurslarına katıldı ve Afet Sonrası Acil Yardım ve Koordinasyon konularında; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin açtığı Vali Yardımcıları Oryantasyon Seminerlerine katıldı, sertifika aldı.

Battalgazi Kaymakamlığı görevi esnasında Malatya Valisinden, Kocaeli Deprem Bölgesindeki geçici görevinden dolayı Kocaeli Valisinden; Afyon Deprem Bölgesi geçici görevinden dolayı Afyon Valisinden ve Niğde Vali Yardımcısı olarak da Niğde Valisinden ve Suluova Kaymakamı olarak Amasya Valileri Hüseyin POROY ve Erhan TANJU'dan Takdirname alarak ödüllendirildi.

21/06/2017'de Resmi Gazetede yayımlanan 13/06/2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararname ile Samsun Valiliğine Vali olarak atandı.


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