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Osmanlı'dan günümüze uzanan asırlık lezzet! Saraylardan günümüze: Ev yapımı şerbetle serinleyin!

Osmanlı mutfağının mirası olan saray şerbetleri, yaz aylarında serinlemek isteyenler için hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Gazlı ve şekerli içecekler yerine evde kolaylıkla hazırlanabilen bu doğal karışımlar, sıcak havalarda ferahlatıcı etkisinin yanı sıra bağışıklığı da destekliyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Saray şerbeti tamamen doğal, bitkisel ve metabolizmayı hızlandıran bir içecek" dedi.

Osmanlı'dan günümüze uzanan asırlık lezzet! Saraylardan günümüze: Ev yapımı şerbetle serinleyin!

Osmanlı döneminde sarayda hazırlanıp görevden gelen askerlere ikram edilen çeşit çeşit şerbet geleneği günümüzde de devam ediyor. Farklı bitkilerden oluşan karışımın özellikle yaz aylarında bunaltıcı sıcaklıklarda gazlı içecekler yerine tüketilmesi öneriliyor. Bitkilerin karışımı işlemi ile başlayan karışım aşaması farklı farklı lezzetlerin de aynı anda demlenmesi ile 'saray şerbeti' hazır hale geliyor.

Osmanlı dan günümüze uzanan asırlık lezzet! Saraylardan günümüze: Ev yapımı şerbetle serinleyin! 1

"OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN SARAY ŞERBETİ YAPTIK"

Asitli içecekler ya da hazır meyve suları yerine evde organik şerbet önerisinde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havaların da ısınmasıyla insanlar içecek arayışı derdine düşüyorlar. Bize çok fazla soru geliyor. Yaz aylarında doğal olarak ne önerirsiniz karışım olarak sorular geliyor. Biz Osmanlı'dan günümüze uzanan saray şerbeti yaptık. Bunu o zamanlar cenkten gelen askerlerimize de serinlemek amacıyla ikram ediliyormuş. Gerçekten çok sağlıklı, içeriği tamamen doğal ve bitkisel probiyotik içeren metabolizmayı hızlandıran güzel bir şerbet oluyor. Kişiler bunu evinde kendi evde bulunan malzemelerden yapabilirler" dedi.

Osmanlı dan günümüze uzanan asırlık lezzet! Saraylardan günümüze: Ev yapımı şerbetle serinleyin! 2

"METABOLİZMAYI ÇALIŞTIRAN ÇOK GÜZEL BİR KARIŞIM"

Karışımın içerisindeki bitkileri ve bu bitkilerin faydalarını sıralayan Bitki Teknikeri Ayşen Çebiç, "Doğal meyve ve doğal baharat bitkileri ile yaptığımız bu karışım yazın hem serinletici etkiye sahip, hem de doğal bileşenlere sayesinde probiyotik içeren bağırsak döngüsüne katkı sağlayan metabolizmayı çalıştıran çok güzel bir karışım haline geliyor. Osmanlı'dan zamanından gelen saray şerbetimize tarçın ekledik ve şerbetimiz de olmazsa olmazımız karanfil kokusu tadı açısından şerbete girdiğimiz en etken maddelerden bir tanesi. Daha sonrasında kuşburnu limon, kayısı, şeftali, zencefil kök, zerdeçal kök ve maydanoz girdik. Biz bu karışımı dükkanımızda olan malzemelerimizden yaparken kişiler de evdeki malzemelerini değerlendirip öyle güzel serinletici bir yaz içeriği yapabilirler. Ayrıca bu yaz içeceğimizi yediden yetmişe çocuğundan yaşlısına hamile bireyler de yazın serinletici olarak tüketebilirler. İçerisine girdiğimiz en faydalı bitkilerden bir tanesi tarçın. Tarçın hem metabolizmayı güçlendirici hem de aroma verici özelliği sayesinde ödem atmasına yardımcı olur. Kök zencefil ve kök zerdeçal girdik. Daha sonrasında çubuk tarçın girdik. Bunlar hem metabolizmayı güçlendirir hem de hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir."

Osmanlı dan günümüze uzanan asırlık lezzet! Saraylardan günümüze: Ev yapımı şerbetle serinleyin! 3

"ÇOK GÜZEL BİR İÇECEK HAZIRLARLAR"

Çebiç, "Bağırsaklarımızda bulunan yararlı probiyotiklere destek sağlar. Bununla birlikte C vitamini açısından yüksek olan limon girdik. Limon hem serinletici etkisi sayesinde hem şerbetimize kıvam verici özelliği hem de C vitamini içerdiği için bizim şerbetlerimiz de bulunuyor. Kuşburnumuz ve karanfilimiz ciddi anlamda çok güzel C vitamini içerir. Bununla birlikte karanfilimiz şerbeti çok güzel bir aroma ve tat katar. Kişiler evlerinde karanfilleri varsa karanfil, tarçın varsa tarçın, kök zencefil, kök zerdeçal ya da evde bulunan meyvelerden böyle bir karışım yapıp hem meyve ve bitkileri değerlendirmiş olurlar hem de kendilerine çok güzel bir içecek hazırlarlar" dedi.

Osmanlı dan günümüze uzanan asırlık lezzet! Saraylardan günümüze: Ev yapımı şerbetle serinleyin! 4

"BİTKİLERİN ÖZÜNÜ BIRAKMA SÜRECİ YAKLAŞIK 2 GÜN"

Demleme aşamasına değinen Çebiç, "İçeceğimizi soğuk olarak yaptığımız için, bitkilerin özünü bırakma süreci yaklaşık 2 gün. Eğer biz bunu sıcak bir şerbet yapmış olsaydık, hemen tüketilebilirdi. Ama 2 günde bu bitkiler özünü ancak salacağı için, 2 gün buzdolabında özellikle serin yerde dinlendirilmesine özen gösterelim. İçerken de bu içeceğimizi, içerisine su ya da başka bir şey karıştırmadan direkt saf halde içilmeli" dedi.

Osmanlı dan günümüze uzanan asırlık lezzet! Saraylardan günümüze: Ev yapımı şerbetle serinleyin! 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şerbet tarifi metabolizma osmanlı mutfağı yaz ayları
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