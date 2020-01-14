Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster programında 'Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?' sorusunun cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratıyor.

İşte çok sayıda kişinin merak ettiği o soru ve cevabı.

Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

A: Padişahın ahırından

B: Padişahın yemeklerinden

C: Padişahın giysilerinden

D: Padişahın fermanlarından

Doğru cevap: A Padişahın ahırından

