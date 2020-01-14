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  4. Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2020 00:48 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?' sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen o sorunun cevabı.

Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster programında 'Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?' sorusunun cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratıyor.

İşte çok sayıda kişinin merak ettiği o soru ve cevabı.

Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

A: Padişahın ahırından

B: Padişahın yemeklerinden

C: Padişahın giysilerinden

D: Padişahın fermanlarından

Doğru cevap: A Padişahın ahırından

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