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Otel lobisinde korkunç olay! Bir milyon litre suyla dolu dev akvaryum patladı...

17.12.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berlin'de bir otelin merkezinde yer alan ve binden fazla balık içeren dev bir akvaryum patladı. Hem otel yetkililerini hem de misafirleri alarma geçiren korkunç kazada yaralananların olduğu bildirilirken, otel misafirlerinin tahliye edildiği ve başka bir otele aktarıldıkları belirtildi.

Otel lobisinde korkunç olay! Bir milyon litre suyla dolu dev akvaryum patladı...

Berlin'in merkezinde yer alan, bir Radisson Blu oteline, bir müze, bazı mağazalar ve 25 metrelik devasa bir yükseklikte asılı duran dünyanın en büyük müstakil bağımsız akvaryumuna ev sahipliği yapan bir komplekste, AquaDom olarak bilinen bu akvaryumun yaklaşık bir milyon litre su tuttuğuna ve yaklaşık 1.500 tropikal balığa ev sahipliği yaptığına inanılıyordu.

BOMBA SANDILAR

Dev akvaryum dün, patlayarak sokağa döküldü. Olay yerinden gelen görüntüler, otelin lobisine dağılmış devasa cam kırıklarını gösteriyordu. Ziyaretçiler, sabah 6'dan hemen önce tank patladığında yüksek sesler duyunca ilk başta bir bomba patladığını düşündüklerini söylediler.

ZEMİN KATA ERİŞELEMEDİ

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Berlin itfaiye teşkilatından bir yetkili, olay sırasında atılan moloz miktarı nedeniyle acil müdahale ekiplerinin zemin kata erişemediğini ve olay yerine arama kurtarma köpeklerinin gönderildiğini söyledi. Berlin Polisi Twitter'da "Havuzdaki inanılmaz hasara ek olarak... cam kıymıkları nedeniyle iki kişi yaralandı." diye açıkladı. Olayda yaklaşık 1.500 balığın öldüğü ve yüzlerce otel misafirinin tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

NEDENİ SOĞUK HAVA OLABİLİR

DW muhabiri Anna Saraste, "Radisson otelinde kalan 400 misafirin tamamı tahliye edildi. Berlin'deki başka bir otele nakledilmeyi bekliyorlar." diye konuştu. Polis olayın soruşturulduğunu söyledi, ancak son zamanlardaki aşırı soğuk havanın tankın kırılmasına neden olmuş olabileceğini düşünüyor.

MİSAFİRLER ENDİŞE İÇİNDE

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Bir misafir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Oteldeki tank mı patladı? Bütün su dışarı döküldü ve hala çok su çıkıyor. Neler olduğundan pek emin değilim ama ellerinden gelenin en iyisini yapan birçok acil servis var. Şimdi tahliye ediliyor.” diye yazı. Başka bir ziyaretçi “Berlin'deki Radisson Collection'da kalıyorum, burada devasa bir akvaryum paramparça oldu ve otel lobisini sular altında bıraktı. Görünüşe göre kimsenin canı yanmamış, bu doğru. Saat 4:30'da bir gümbürtüyle uyandım.” diye bildirdi.

OTEL YETKİLİLERİ AÇIKLADI

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Radisson, "Berlin'deki Radisson Collection otelinde bulunan AquaDom Berlin'in akvaryumu çöktü. Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir misafir yaralanmadı ve yetkililerle birlikte olayın nedenini araştırıyoruz. Bir sonraki duyuruya kadar oteli derhal kapattık ve konukların yerini değiştiriyoruz." diye açıkladı.

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Berlin Almanya radisson blu

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