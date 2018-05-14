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Otilia, Sinan Akçıl'a ağzına geleni söyledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl "artık sevgilim yok" açıklaması yaptı, Otilia çıldırdı! İşte Otilia'nın yaptığı o açıklama

Otilia, Sinan Akçıl'a ağzına geleni söyledi

Şarkıcı Sinan Akçıl, Aralık 2016’da Rumen şarkıcı Otilia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Popçu kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “Artık sevgilim yok, yalnızım” dedi.

Bu sözler sosyal medya üzerinden Romanya’daki sevgilisi Otilia’ya ulaştı. Seksi şarkıcı ‘Instastory’de Sinan Akçıl’ın kendisini kandırdığını ima etti, kızgınlığını da açıkça dile getirdi.

‘ACIMI PAYLAŞTIM'

İşte Otilia’nın, Sinan Akçıl hakkındaki açıklamaları:

“Baştan beri beni yanıltmana rağmen neden ‘Seni seviyorum’ dedin? Neden her şeyin yolunda olduğunu söyledin? Öyle hissetmiyorsan neden kalbimi aşk kelimeleriyle doldurdun? Bu ilişki için her şeyi yaptım. Ama sen beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın. Kendimi tanıyamayan bir kadın oldum. Bunları neden mi yazıyorum? Acılarımı paylaşmak ve tüm kadınlara onların aşkını hak etmeyen erkekleri asla seçmemelerini söylemek istedim.”


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Anahtar Kelimeler:
Otilia sinan akçıl

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