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  4. Otobüste dehşet saçtılar! O orta yerde idrarını yaparken arkadaşları kapıları tekmeledi

Otobüste dehşet saçtılar! O orta yerde idrarını yaparken arkadaşları kapıları tekmeledi

11.07.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Bournemouth'tan Hampshire'daki Ringwood'a giden otobüse binen genç bir kadın ve iki arkadaşı otobüsü birbirine kattı. İsmi açıklanmayan kadın, otobüste herkesin içinde idrarını yapıp ardından iki genç kıza saldırırken, arkadaşları da diğer yolcuları darp ettiler ve aracın kapısını ve camlarını tekmeleyerek 700 sterlin değerinde hasara neden oldular.

Otobüste dehşet saçtılar! O orta yerde idrarını yaparken arkadaşları kapıları tekmeledi

İngiltere'de genç bir kadın ve iki arkadaşı çift katlı bir halk otobüsünde seyahat ederken, sürücünün duraklar arasında bir yerde durmasını talep ettiler. Şoförün bunun mümkün olmadığını söyleyip ara bir noktada otobüsü durdurmayı reddetmesi üzerine genç kadın aracın ortasına idrarını yaptı. Diğer iki arkadaşı ise insanları taciz ettiler ve aracı zedeleyerek ciddi hasara neden oldular.

700 STERLİN DEĞERİNDE HASAR

idrar

Genç kadın herkesin içinde otobüsün ortasında idrarını yaparken, erkek arkadaşı da diğer yolcuları taciz etti ve kapıyı ve ön camı tekmeleyerek yaklaşık 700 sterlin değerinde hasara neden oldu. Kadının aynı zamanda idrarını yaptıktan sonra iki genç kadına saldırdığı iddia edildi.

İKİ KADIN SALDIRIYA UĞRADI

otobüs

Olayın ardından, New Forest'ın kenarındaki Verwood'da tüm yolcular araçtan çıkarıldı. Verwood'daki otobüs durağında, iki genç kadın ve genç kızın otobüste bir kadın tarafından saldırıya uğradıklarını söylemeleri üzerine olay araştırılmayan başlandı.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

saldrıgan

Soruşturmalar devam ederken, ele geçirilen görüntülerdeki üç kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Görüntülerdeki iki kadından hangisinin otobüste idrar yapan kişi olduğu henüz ortaya çıkmadı.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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