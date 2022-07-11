Otobüste dehşet saçtılar! O orta yerde idrarını yaparken arkadaşları kapıları tekmeledi

İngiltere'de genç bir kadın ve iki arkadaşı çift katlı bir halk otobüsünde seyahat ederken, sürücünün duraklar arasında bir yerde durmasını talep ettiler. Şoförün bunun mümkün olmadığını söyleyip ara bir noktada otobüsü durdurmayı reddetmesi üzerine genç kadın aracın ortasına idrarını yaptı. Diğer iki arkadaşı ise insanları taciz ettiler ve aracı zedeleyerek ciddi hasara neden oldular.

700 STERLİN DEĞERİNDE HASAR

Genç kadın herkesin içinde otobüsün ortasında idrarını yaparken, erkek arkadaşı da diğer yolcuları taciz etti ve kapıyı ve ön camı tekmeleyerek yaklaşık 700 sterlin değerinde hasara neden oldu. Kadının aynı zamanda idrarını yaptıktan sonra iki genç kadına saldırdığı iddia edildi.

İKİ KADIN SALDIRIYA UĞRADI

Olayın ardından, New Forest'ın kenarındaki Verwood'da tüm yolcular araçtan çıkarıldı. Verwood'daki otobüs durağında, iki genç kadın ve genç kızın otobüste bir kadın tarafından saldırıya uğradıklarını söylemeleri üzerine olay araştırılmayan başlandı.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Soruşturmalar devam ederken, ele geçirilen görüntülerdeki üç kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Görüntülerdeki iki kadından hangisinin otobüste idrar yapan kişi olduğu henüz ortaya çıkmadı.



