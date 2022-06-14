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  4. Oğlu mağazanın teşhir klozetine büyük tuvaletini yaptı! Babası elleriyle almak zorunda kaldı

Oğlu mağazanın teşhir klozetine büyük tuvaletini yaptı! Babası elleriyle almak zorunda kaldı

14.06.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İsmi Jacob olarak açıklanan 4 yaşındaki bir çocuk, ailesiyle birlikte gittiği bir mağazada teşhir ürünü olarak konulan klozetleri görünce dayanamadı. Tuvaleti gelen Jacob, anne ve babasının arkasını dönmesini fırsat bilerek pantolonunu indirerek büyük tuvaletini yaptı.

Oğlu mağazanın teşhir klozetine büyük tuvaletini yaptı! Babası elleriyle almak zorunda kaldı

Facebook’ta paylaşılan bir görüntüde annesi ve babasıyla bir mobilya mağazasına giden 4 yaşındaki çocuğun hareketi herkesi gülümsetmeyi başardı. Mağazada müşterilere göstermek için sergilenen klozete oturan Jacob, bir anda pantolonunu indirerek büyük tuvaletini yaptı. Yaramaz çocuğun annesi Caroline Akhtar tarafından paylaşılan görüntüler 16 binden fazla beğeni aldı.

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MAĞAZA PERSONELİ TEPKİ GÖSTERMEDİ

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Arabasına giderek bir poşet ve ıslak mendil alan Jacob’un babası teşhir klozeti temizlemek için kolları sıvadı. Plastik poşeti eline geçiren baba oğlunun tuvaletini klozetin içinden aldı. O anları kaydeden anne Caroline Akhtar ise, “Mağaza personeli gülmeden edemedi. Kimse bize tepki göstermedi ve büyük bir anlayışla karşıladılar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika
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