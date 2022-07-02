Alışveriş merkezinin ortasında pantolonunu indirip tuvaletini yaptı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Aki isimli bir kadın arkadaşlarıyla beraber gittiği alışveriş merkezinde ilginç bir olaya tanık oldu ve o anları kameraya çekti. İsmi açıklanmayan bir adamın bir et restoranın önüne giderek tuvaletini yaptığı anları kaydeden Aki, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken anlarda adamın pantolonunu indirerek dışkısını yaptı. Dışkısını plastik bir poşetin içine koyan adam çevresindekilere aldırmadan olay yerinden uzaklaştı.

“GÖRDÜKLERİMİZE İNANAMADIK”

Sosyal medyadan paylaşım yapan Aki, “Ben ve arkadaşlarım alışveriş merkezinde dolaşırken bir adamın köşede tuvaletini yaptığını gördük. Onu temizlemek için plastik poşetin içine koyduğunu gördük. Gördüklerimize inanamadık” dedi.

Adamın tuvaleti yaptığı anları kaydeden Aki, daha sonrasında ise çöp poşetinin yanına giderek o alanı da çekti. Aki gönderisinin sonunda ise, “Olay yerinden ayrıldıktan sonra oldukça normal davranıyordu” diye konuştu.



