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Otobüsün gittiğini gören yolcu, dinlenme tesisinde fenalaşıp öldü!

20.06.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüste rahatsızlanarak Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki dinlenme tesisinde indirilen Davut Özbek, tuvaletten çıktığında otobüsün gittiğini gördü. Kendisini beklemeyen otobüsün tesisten ayrılışı üzerine fenalaşan 43 yaşındaki adam kalp krizi geçirdi. İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıkan Öbek, indirildiği tesisin önünde hayatını kaybetti.

Otobüsün gittiğini gören yolcu, dinlenme tesisinde fenalaşıp öldü!

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir otobüste yolculuk eden Davut Özbek, rahatsızlandı.

OTOBÜSÜN GİTTİĞİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Otobüs tesise girerken araçtan inen Özbek, tuvalete gitti. Döndüğünde otobüsün gittiğini görüp merdivenlere oturan Özbek, fenalaşıp bulunduğu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tesise gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Davut Özbek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özbek’in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

İlk incelemede, 3 çocuk babası Özbek'in, kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, cenazesi yakınları tarafından alınıp Diyarbakır’a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Sakarya

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