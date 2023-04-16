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  4. Otomobil durakta bekleyen 5 kişiye çarptı! İnsanlar savruldu...

Otomobil durakta bekleyen 5 kişiye çarptı! İnsanlar savruldu...

16.04.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı. İnsanların savrulduğu dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

İzmir-Çanakkale kara yolu Altınoluk Fener Mahallesi yakınlarında H.K.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Savrularak kaldırımı aşan otomobil otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 5 kişi etrafa savruldu. Kazada B.Y., A.S., F.A., B.Y. ve M.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA

GÖRÜNTÜLER ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Yaralılar ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Otomobilin savrularak otobüs durağına girdiği o dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. (İHA)

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