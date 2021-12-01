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Otoseksüel olduğunu itiraf etmişti! Dünyanın en ince beline sahip olmak için estetik ameliyat oldu

01.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Luana Sandien, geçtiğimiz aylarca otoseksüel olduğunu açıklayarak dikkatleri çekmişti. Çocukluğundan beri Barbie bebeğe dönüşmek istediğini dile getiren Sandien, dünyanın en ince beline sahip olmak için bıçak altına yattı. Risklerden korkmadığını dile getiren Sandien, iyileştiğinde takipçilerine yeni görüntüsünü göstermek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Otoseksüel olduğunu itiraf etmişti! Dünyanın en ince beline sahip olmak için estetik ameliyat oldu

Sosyal medya fenomeni ve model Luana Sandien, bel ölçülerini küçültmek için Kolombiya’da ameliyat oldu. Dünyanın en ince beline sahip olmak için estetik ameliyat olduğunu dile getiren Sandien, çocukluğundan beri Barbie bebeğin hatlarına sahip olmak istediğini ve risklerden korkmadığını belirtti.

65 bin takipçisi bulunan model sıklıkla seksi paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Daha ince bir bele sahip olmak için kaburga kemiklerini aldırmak istediğini vurgulayan Sandien, prosedürün kendisine uygun olmadığının belirtilmesi üzerine sadece kalçalarının kenarlarını inceltti ve yağ aldırma işlemi yaptırdı. Luana, ameliyatın sonucundan mutlu olduğunu ve iyileştikten sonra belinin görülmesini dört gözle beklediğini söyledi.

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“KENDİMDEN ETKİLENİYORUM”

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Geçtiğimiz aylarda otoseksüel olduğunu itiraf eden Sandien, bu terimin diğerlerinden daha çok kendilerine ilgi duyan insanları tanımlamak için kullanıldığını dile getirmişti. Kendinden etkilendiğini dile getiren Sandien, “Başka biri olsaydım kendimle çıkardım. Bu sadece büyük bir egoya sahip olmakla alakalı bir durum değil. Kendimi çok beğeniyorum ve çocukluk hayalim olan vücuda kavuşmak için acı çekmeyi göze alıyorum” diye konuştu.

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