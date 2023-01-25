Otoyolun kenarında cinsel ilişkiye giren çift araç içi kameradan kaydedildi! O anlar canlı yayınlanınca sosyal medyada gündem yarattı

Monte Carlo Rallisi'nin hayranları yüksek tempolu bir yarış bekliyordu ancak yol kenarında çiftin yakınlaştığı anları canlı bir şekilde takip etti. İsmi açıklanmayan bir çift sürücünün kamerasında kaydedilen görüntülerde bir yarış pistinin kenarında cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

CANLI YAYINDA GÖSTERİLDİ

Çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar, Dünya Ralli Şampiyonası web sitesindeki canlı yayın akışında gösterildi. Yarışı takip edenler sosyal medyadan o anları paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Evet, bu canlı Monte Carlo Rallisi'nin ortasında oldu” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Seyircilerin olayı daha heyecanlı hale getirdiğine yemin edebilirim” yorumunu yaptı.