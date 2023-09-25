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ÖTV kararı için geri sayım! Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak... Milyonlarca genç bekliyor! 15 marka ve model...

25.09.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca kişinin beklediği kritik Kabine Toplantısı'nın bu hafta yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları ve gençlere vaat edilen ÖTV'siz cep telefonu düzenlemesinin karara bağlanması bekleniyor. Kritik toplantı sonrası 15 model ve markayı kapsayacak kampanyadan yararlanma şartlarının ne olduğunun açıklanacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

ÖTV kararı için geri sayım! Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak... Milyonlarca genç bekliyor! 15 marka ve model...

Son dakika: Milyonları özellikle de gençleri yakından ilgilendiren kritik Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Bu hafta içi yapılması planlanan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına 'bu işi çözelim' talimatını verdiği gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyetinin ele alınması bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre; deprem sonrası atılan adımlar, deprem konutlarında gelinen son noktanın ele alınacağı toplantıda, terörle mücadele ve dış politikada yaşanan gelişmeler de masada olacak.

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta İstanbul kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili sunum yapacak.

Meclise sunulacak İstanbul kentsel dönüşüm yasasına son şekli kabinede verilecek. Bakan Özhaseki kanunun detaylarını kabinede paylaşacak ve nihayete erecek.

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Bakan Özhaseki'nin deprem konutlarında gelinen son durum ile ilgili de kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. New York'ta düzenlenen BM Genel kurulunda iklim değişikliği ile ilgili ele alınan konular da kabinede sunulacak.

"ÖTV'SİZ CEP TELEFONU" DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI PAYLAŞILACAK

7 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği "ÖTV'siz cep telefonu başta olmak üzere ilk kez alınacak elektronik eşyada vergi muafiyetinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından halka sesleniş konuşmasında "Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız" diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını vermişti.

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15 MODEL VE MARKAYI KAPSAYACAK

Fiyatı 10 bin liraya kadar olacak 15 model ve markayı kapsayacak kampanyadan yararlanma şartlarının ne olduğu da kararlaştırılacak.

BM ZİRVESİNİN YANSIMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 78'nci BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı temaslar, ikili görüşmelerin yansımaları da masada olacak. Avrupa'da dinmek bilmeyen İslam karşıtlığı ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik son saldırı da değerlendirilecek.

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DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

İç ve dış gelişmelerle birlikte terörle mücadele de değerlendirilecek. Türkiye'nin başarılı dış politika adımları ve dış politikada yaşanan gelişmeler masada olacak.

Başta Suriye'de ve Afrika'da yaşanan gelişmeler ve bunun Türkiye açısından etkileri de gündemde olacak. Toplantıda ayrıca sınır içi ve ötesinde başarıyla yürütülen terörle mücadele operasyonları da anlatılacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı ÖTV cep telefonu

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