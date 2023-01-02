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Övgü eş anlamlısı nedir? Övgü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil Devrimi, Türkçedeki Türkçe kökenli kelime varlığını artırmak ve ülke genelinde Türkçenin konuşma ve yazı dili olarak kullanılması amacıyla yürütülmüş bir devrimdir. Bu devrimle birlikte Türkçe kökenli kelimelerin sayısı artmıştır. Övgü kelimesi de Arapça kökenli olan "methiye" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiş bir kelimedir. Peki, Türkçe bir kelime olan övgü kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Övgü eş anlamlısı nedir? Övgü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Övgü kelimesi Eski Türkçede "ög-" şeklinde yazılan "öv-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle türetilmiş bir kelimedir. Medh, sena ve sitayiş kelimelerine karşılık olarak türetilen övgü kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Birini, bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı
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Övgü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler birbirinin yerine aynı anlamı ifade etmek için kullanılan sözcüklerdir. Yazılışları birbirinden farklıdır. Cümleye kattıkları anlam ise aynıdır. Övgü kelimesi sıklıkla tercih edilen bir kelime olmakla birlikte övgü kelimesinin eş anlamı olan kelime, günümüzde çok sık kullanılan bir kelime değildir. Övgünün eş anlamlısı olan kelime:

  • Methiye

Övgü eş anlamlısı olan methiye kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve günümüzde çok sık kullanılmayan, eskimiş bir ifadedir. Arapçada "övme, övgü" anlamlarında kullanılan "medḥiyye" kelimesinden alıntıdır. Methiye kelimesi günümüzde kullanılmamasıyla birlikte en çok divan edebiyatı döneminde rastlanılan bir kelimedir.

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Övgünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Övgü kelimesinin eş anlamı ve övgü kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Öğretmenimiz sınıftaki davranışlarından dolayı Ahmet’i övgü dolu sözlerle karşıladı.
  • Senden bahsederken övgü dolu cümleler kurmamak olmaz.
  • Sen yok yere methiye düzmezsin, mutlaka doğru bir şeyler görmüşsündür.
  • Zamanında methiye ile andığının insanın, aslında bunları hiç hak etmediğini görmek herkesi ayrı üzdü.
  • Methiye düzmeden önce gerçekten bunu hak edip etmediğine iyi karar vermeniz gerekirdi.
  • Bu beyitlerde hiciv ve methiye o kadar karışıktı ki bu karışıklık edebiyatımızın ruhunu da yansıtıyordu.
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