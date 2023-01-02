Övgü eş anlamlısı nedir? Övgü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Övgü kelimesi Eski Türkçede "ög-" şeklinde yazılan "öv-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle türetilmiş bir kelimedir. Medh, sena ve sitayiş kelimelerine karşılık olarak türetilen övgü kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Birini, bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı

Övgü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler birbirinin yerine aynı anlamı ifade etmek için kullanılan sözcüklerdir. Yazılışları birbirinden farklıdır. Cümleye kattıkları anlam ise aynıdır. Övgü kelimesi sıklıkla tercih edilen bir kelime olmakla birlikte övgü kelimesinin eş anlamı olan kelime, günümüzde çok sık kullanılan bir kelime değildir. Övgünün eş anlamlısı olan kelime:

Methiye

Övgü eş anlamlısı olan methiye kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve günümüzde çok sık kullanılmayan, eskimiş bir ifadedir. Arapçada "övme, övgü" anlamlarında kullanılan "medḥiyye" kelimesinden alıntıdır. Methiye kelimesi günümüzde kullanılmamasıyla birlikte en çok divan edebiyatı döneminde rastlanılan bir kelimedir.

Övgünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Övgü kelimesinin eş anlamı ve övgü kelimesiyle ilgili örnek cümleler: