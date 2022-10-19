Oy eş anlamlısı nedir? Oyun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Oy kelimesi Türkçe kökenlidir ve "oy" veya "üy vermek" deyiminden türemiştir. Bu deyim "ses vermek" anlamına gelmektedir. Oy ve ür kelimesi "ses" ve "tepki" anlamını ifade eder. Halk arasında sıkça kullanılmakta olsa da yazılı olarak ilk defa 14. yüzyılda kullanıldığı düşünülür. Bu dönemlerde "ses vermek" anlamında kullanılmıştır. Yeni Türkçe döneminde kazandığı "rey, mütalaa" anlamıyla da günümüzde kullanılan yaygın anlamı olan "yerel ve genel seçimlerde istenilen partiyi tercih etmek için yapılan uygulama" hâlini almıştır.
Oy kelimesi hem birden fazla anlamı olan hem de eş sesli olan bir kelimedir. Bu nedenle oy eş anlamlısı kelimeyi kullanırken cümle anlamını kontrol etmek gerekir. Oy kelimesinin eş anlamı olan kelime:
Rey kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir. Kanı, görüş, fikir anlamları da vardır. Eski zamanlarda kullanımına daha sık rastlansa da günümüzde sık kullanılmayan bir kelimedir.
Oyun eş anlamlısı olan "rey" kelimesiyle örnek cümleler: