Oy eş anlamlısı nedir? Oyun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Oy kelimesi Türkçe kökenlidir ve "oy" veya "üy vermek" deyiminden türemiştir. Bu deyim "ses vermek" anlamına gelmektedir. Oy ve ür kelimesi "ses" ve "tepki" anlamını ifade eder. Halk arasında sıkça kullanılmakta olsa da yazılı olarak ilk defa 14. yüzyılda kullanıldığı düşünülür. Bu dönemlerde "ses vermek" anlamında kullanılmıştır. Yeni Türkçe döneminde kazandığı "rey, mütalaa" anlamıyla da günümüzde kullanılan yaygın anlamı olan "yerel ve genel seçimlerde istenilen partiyi tercih etmek için yapılan uygulama" hâlini almıştır.

yüzyıla kadar genel olarak oy kelimesi halk arasında "ses vermek" anlamı daha belirgindir. Cumhuriyete geçişle beraber oy kelimesinin parti seçme uygulamasını anlatmak için tercih edilmeye başlandığı görülür. Birkaç seçenekten birini yazılı veya sözlü olarak seçmek ve tercih etmek oy kelimesinin tam olarak karşılığıdır. "Oy birliği", "oy çokluğu", "oy sandığı", "güvenoyu", "oy hakkı", "oy pusulası" gibi kelime grupları da oy kelimesiyle türetilen birleşik kelimelerdir.

Oy kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Oy kelimesi hem birden fazla anlamı olan hem de eş sesli olan bir kelimedir. Bu nedenle oy eş anlamlısı kelimeyi kullanırken cümle anlamını kontrol etmek gerekir. Oy kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Rey

Rey kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir. Kanı, görüş, fikir anlamları da vardır. Eski zamanlarda kullanımına daha sık rastlansa da günümüzde sık kullanılmayan bir kelimedir.

Oyun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Oyun eş anlamlısı olan "rey" kelimesiyle örnek cümleler:

Verilen reyler geçersiz sayıldığı için seçim, bir sonraki oturumda saat 09.00’da başlayacak.

Belirttiğiniz görüş hem dayanak noktası hem de zenginlik açısından her zaman önümüzü aydınlatıyor ama rey kazanmak için yeterli değil.

Beyan ettiğiniz fikirler, sadece sizlerin değil halkın da ihtiyacı olan fikirler olduğu için rey oranımız artacak gibi duruyor.



