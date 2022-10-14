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Politika eş anlamlısı nedir? Politikanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

13.10.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşmalarda ya da yazılı metinlerde birçok sözcüğün eş anlamlısı kullanılmaktadır. Politika sözcüğü de bu sözcükler arasında yer alır. Bu kelime daha çok siyasi haberlerde ya da programlarda geçmektedir. Dilimize İtalyancadan geçmiş olan bu sözcük hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan isim türünde bir kelimedir.

Politika eş anlamlısı nedir? Politikanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Politika kelimesi dilimize İtalyanca "politica" kelimesinden geçmiştir. İtalyanca politika kelimesinin kökeni de Eski Yunancada "şehir veya devlet yönetme sanatı" anlamına gelen "politikḗ" kelimesinden alıntıdır. Politika kelimesinin dilimize 18. yüzyılda geçtiği düşünülmektedir. İlk başta "siyaset ilmi" anlamında kullanılan politika kelimesi zamanla yeni anlamlar kazanmıştır.

Türk Dil Kurumuna göre politika kelimesinin toplam üç manası mevcuttur:

  • Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa
  • Davranış biçimi, düşünce yapısı
  • Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme

Politika sözcüğünden türetilmiş "açıklık politikası", "iç politika", "açık kapı politikası", "dış politika" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Ayrıca "politika yapmak", "politika gütmek" gibi birleşik fiiller mevcuttur.

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Politika kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Politikanın eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanıldığında o cümlenin anlamında herhangi bir anlam bozulması olmamaktadır. Siyasi gündem ile yakından ilgili olan birçok kişi gün içinde bu sözcüğü sıkça telaffuz etmektedir. Politika sözcüğü, devlet işlerini yürütmek veya düzenlemek için takip edilen yol manasını taşır.

Politika eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "siyaset" sözcüğüdür. Bu sözcük politika yerine en sık kullanılan sözcüklerin başında gelmektedir. Politika eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

  • Siyasa
  • Siyaset
  • Yöntem
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Politikanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcüklerin cümle içinde kullanımı o cümleyi daha dikkat çekici bir hale getirmektedir. Politika kelimesinin eş anlamı olan sözcükler ile kurulan bazı örnek cümleler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır:

  • Söylediği sözleri duyunca ulu orta siyaset yaptığını düşündüm.
  • Devletin geleceği ile ilgili belirlediğimiz yöntemleri yeniden gözden geçirmemeniz gerekecek.
  • Siyaset programlarını takip etmekten artık gözleri mahvolmuştu.
  • Edebiyatımızda boy gösteren yazarları incelerken siyasa kişilikleriyle edebî kişilikleri ayrı tutulmalı ve eserleri öyle incelenmelidir.
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