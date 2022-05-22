Oya Başar kimdir, aslen nereli? Oya Başar kaç yaşında ve evli mi?

21 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından biri Oya Başar oldu. Program sonrası Oya Başar'ın hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki Oya Başar kimdir?

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar 11 Şubat 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalışmıştır. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalışmıştır.

Televizyon dizileri yapmış olan ismin sonrasında Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kurulmuştur. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 senesinde başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmıştır. 2007 senesinde yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynamıştır. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Levent Kırca ile 1985 senesinde evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu bulunmaktadır. 2000 senesinde boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş fakat 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" ifadelerini kullanmıştır.

OYA BAŞAR'IN FİLMOGRAFİSİ

1982 : Gözüm Gibi Sevdim : Ayşe

2001 : Son : Necla Fidan

2002 : Şeytan Bunun Neresinde

2015 : Yusuf Yusuf : Kadriye

2016 : El Değmemiş Aşk

1966 : Oduncunun Çocukları : Hemşire : İlk sinema filmi.

1974 : Canavar Cafer : Gazete Çalışanı

1976 : Analar Ölmez : Öğretmen

1976 : Bitmeyen Şarkı : Nebahat

1976 : Bulunmaz Uşak

1976 : Kaybolan Saadet : Sevim

1976 : Lüküs Hayat : Hizmetçi

1976 : Mahallede Şenlik Var

1976 : Zühtü (I) : Döndü

1977 : Kördüğüm : Emine

1977 : Ne Zaman Geleceksin

1977 : Sen Ve Ben

1977 : Vahşi Sevgili : Fadimenin Kardeşi

1978 : Neşeli Günler : Ayşen Gruda Seslendirmesi

1979 : Çilekeş : Suna

1982 : Berduşlar : Nesrin

OYA BAŞAR'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2015-2017 : O Hayat Benim : Sultan : Yardımcı Karakter

2018 : Meleklerin Aşkı : Rukiye İnançlı Efe : Başrol

2022 : Çok Güzel Hareketler 2 : Kendisi : Konuk Sunucu

1974 : Sokak Şarkıcıları :: İlk televizyon dizisi

1988-2005 : Olacak O Kadar : Nebalet

2002 : Ah Yaşamak Var Ya! : Hatun

2004 : Kendini Bırak Gitsin

2006-2007 : Sev Kardeşim : Meryem : Yardımcı Karakter

2008-2010 : Benim Annem Bir Melek : Neriman Turuncu : Başrol

2011-2013 : Alemin Kıralı : Asalet Mermercin : Başrol

2014-2015 : Roman Havası : Zarife Hoyrat : Başrol



