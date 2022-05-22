Oya Başar kimdir, aslen nereli? Oya Başar kaç yaşında ve evli mi?

21 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından biri Oya Başar oldu. Program sonrası Oya Başar'ın hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki Oya Başar kimdir?
Oya Başar 11 Şubat 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalışmıştır. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalışmıştır.
Televizyon dizileri yapmış olan ismin sonrasında Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kurulmuştur. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 senesinde başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmıştır. 2007 senesinde yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynamıştır. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.
Levent Kırca ile 1985 senesinde evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu bulunmaktadır. 2000 senesinde boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş fakat 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" ifadelerini kullanmıştır.
1982 : Gözüm Gibi Sevdim : Ayşe
2001 : Son : Necla Fidan
2002 : Şeytan Bunun Neresinde
2015 : Yusuf Yusuf : Kadriye
2016 : El Değmemiş Aşk
1966 : Oduncunun Çocukları : Hemşire : İlk sinema filmi.
1974 : Canavar Cafer : Gazete Çalışanı
1976 : Analar Ölmez : Öğretmen
1976 : Bitmeyen Şarkı : Nebahat
1976 : Bulunmaz Uşak
1976 : Kaybolan Saadet : Sevim
1976 : Lüküs Hayat : Hizmetçi
1976 : Mahallede Şenlik Var
1976 : Zühtü (I) : Döndü
1977 : Kördüğüm : Emine
1977 : Ne Zaman Geleceksin
1977 : Sen Ve Ben
1977 : Vahşi Sevgili : Fadimenin Kardeşi
1978 : Neşeli Günler : Ayşen Gruda Seslendirmesi
1979 : Çilekeş : Suna
1982 : Berduşlar : Nesrin
2015-2017 : O Hayat Benim : Sultan : Yardımcı Karakter
2018 : Meleklerin Aşkı : Rukiye İnançlı Efe : Başrol
2022 : Çok Güzel Hareketler 2 : Kendisi : Konuk Sunucu
1974 : Sokak Şarkıcıları :: İlk televizyon dizisi
1988-2005 : Olacak O Kadar : Nebalet
2002 : Ah Yaşamak Var Ya! : Hatun
2004 : Kendini Bırak Gitsin
2006-2007 : Sev Kardeşim : Meryem : Yardımcı Karakter
2008-2010 : Benim Annem Bir Melek : Neriman Turuncu : Başrol
2011-2013 : Alemin Kıralı : Asalet Mermercin : Başrol
2014-2015 : Roman Havası : Zarife Hoyrat : Başrol
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