Oya Doğan kimdir? 2. Sayfa konuğu Dizi Doktoru Oya Doğan'ın hayatı!

Dizi Doktoru Oya Doğan 21 Aralık 2022 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oya Doğan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Dizi Doktoru Oya Doğan hakkında merak edilenler...

OYA DOĞAN KİMDİR?

Oya Doğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumuştur.

18 yaşındayken 32. Gün programında Mehmet Ali Birand ile çalışan Doğan, Rıdvan Akar ve Banu Acun’la birçok belgesel ve Haber dosyasına imza atmıştır.

Oya Doğan bir dergi ve bir gazetenin hafta sonu ekleri için çalışmıştır. 2008'de Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine filminin kamera arkası belgeselini çeken Oya Doğan, daha sonra Türk televizyon dizi muhabiri olarak adından söz ettirmiştir.

