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Öykü Çelik'ten Survivor itirafı! 'Survivor'da beni çıtır çıtır yiyebilirler'

25.12.2020 14:43 | Son Güncelleme:
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Öykü Çelik'ten Survivor itirafı! 'Survivor'da beni çıtır çıtır yiyebilirler'

Koronavirüse rağmen partilere katılan ve daha sonra da mini etek açıklamasıyla dikkat çeken Öykü Çelik şu aralar Survivor'a gitmek için hazırlıklar yapıyor. Çelik Survivor itirafıyla yine gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Öykü Çelik, Youtube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Çelik ‘Ünlüyüz diye bizi zengin sanıyorlar, ev kiramı ödemek için kredi çektiğim dönemler oldu’ ifadelerini kullandı.

Şu sıralar Survivor 2021'e gitmek için hazırlık yapan oyuncu Öykü Çelik bu konuda da ilginç açıklamalar yaptı.

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SURVIVOR'DA BENİ ÇITIR ÇITIR YİYEBİLİRLER!

"Şimdi değişik bir şey denemeye karar verdim" diyen Öykü Çelik şu itirafta bulundu:

"Ben zaten oyuncuyum. Öykü Çelik’im. İnsanlar bana hep şunu söyledi: Survivor’a gidiyorsun ama sen oyuncusun. Evet oyuncuyum ama bu Survivor’a gitmek istememi değiştiremez. O kadar çok kişi var ki bizim sektörde Survivor’a gitmek isteyen. Sanırım en cesaretlilerinden birisi ben olacağım.

Ben hiçbir zaman işin sonunu hedef koyan birisi olmadım. Bir yarış olur, ben o yarışı kazanmayı hedeflerim. Sonraki yarışı kazanmayı hedeflerim. Böyle böyle gittiğimde sonlara doğru gideceğime inanıyorum yarışmada. Ama birinci olabilirim lafı çok iddialı bir şey çünkü ekipte inanılmaz güçlü insanlar var. Yani beni çıtır çıtır yiyebilirler."

SURVIVOR NE ZAMAN?

Merakla beklenen Survivor 2021'in yayın tarihi belli oldu. Survivor 2021 merak edilen kadrosuyla 9 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak.

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