Öykü Karayel-Can Bonomo çifti oğullarının yüzünü gösterdi

2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel (31) ile şarkıcı Can Bonomo (34), geçtiğimiz nisan ayında oğulları Roman'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya üzerinden yayınlayan çift, ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi.
Eşi Can Bonomo ve oğlu Roman'ın eğlenceli videosunu yayınlayan Öykü Karayel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Videoda Minik bebeğin "Valla yutarım şimdi seni" diyerek, seslenen babasına gülücükler attığı görülüyor.
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