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Öykü Karayel-Can Bonomo çifti oğullarının yüzünü gösterdi

15.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Öykü Karayel, 5 aylık oğlu Roman'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Karayel, eşi ve oğlunun eğlenceli videosunu takipçileriyle paylaştı.

2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel (31) ile şarkıcı Can Bonomo (34), geçtiğimiz nisan ayında oğulları Roman'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

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Zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya üzerinden yayınlayan çift, ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi.

BABA-OĞULUN EĞLENCELİ VİDEOSU

Eşi Can Bonomo ve oğlu Roman'ın eğlenceli videosunu yayınlayan Öykü Karayel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Videoda Minik bebeğin "Valla yutarım şimdi seni" diyerek, seslenen babasına gülücükler attığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel
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