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Öykü Karayel 'Duygularımı uçlarda yaşamıyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni dizisi Muhteşem İkili ile ekranlara dönen Öykü Karayel, kendisiyle ilgili merak edilenleri ve yeni dizisini anlattı.

Öykü Karayel 'Duygularımı uçlarda yaşamıyorum'

Kuzey Güney'de canlandırdığı Cemre karakteriyle dizi dünyasına adım atan ve ardından rol aldığı Karapara Aşk, Muhteşem Yüzyıl ve Kalp Atışı dizilerindeki performansı ile isminde söz ettiren, tiyatro oyunları ve sinema filmleriyle başarılı kariyerine devam eden güzel oyuncu Öykü Karayel, Muhteşem İkili'yi ve merak edilenleri MAG okurları için anlattı.

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Sakin ve dingin enerjisiyle ilgili alanlarda "Duygularımı çok uçlarda yaşamıyorum, dengedeyim. Böylesi daha iyi geliyor bana "cümleleriyle cevap veren Öykü Karayel, yeni projesi Muhteşem İkili'yi de böyle anlattı:

"Gerçekten bütün oyuncu arkadaşlarım çok tatlı insanlar, birbirimizle kafamız çok uyuştu. Dizi sözlerinde olunca benim için önemli olan şey samimiyet oluyor. Çünkü çok, bir diziye başladığınız zaman çok, o insanlarla vakit geçiriyorsunuz. Herkesin tadını alacağım"

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