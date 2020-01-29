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Öykü Serter Acun Ilıcalı'ya yorum yaptı! Takipçisi bakın ne dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Uzun bir süre Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de sunuculuk yapan Öykü Serter artık ekranlarda görünmüyor. Acun Ilıcalı'nın deprem yardımı paylaşımına yorum yapan Öykü Serter takipçisinden aldığı bir yoruma bakın ne yanıt verdi.

Öykü Serter Acun Ilıcalı'ya yorum yaptı! Takipçisi bakın ne dedi

'İşte Benim Stilim' adlı yarışma programında yoğun bir tempo ilen çalışmasıyla dikkat çeken ünlü sunucu Öykü Serter bir süredir ekranlardan uzakta... Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de uzun yıllar sunuculuk yapan Serter zaman zaman da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Öykü Serter son olarak TV8'de depremzedeler için yardım kampanyası yapan Ilıcalı'ya sosyal medyadan teşekkür etti. Serter Ilıcalı'nın paylaşımının altına "İyi ki varsın. Sana olan sonsuz güvenin sonucu bu. Bağışta bulunanlardan da Allah razı olsun. Güç böyle kullanılır helal olsun" yazdı.

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ÖYKÜ SERTER YANIT VERDİ

Serter'in bir takipçisi ise bu yorumun altına "Bu da Acun'dan iş kapma derdinde işte" yazınca Serter sessiz kalmadı. Öykü Serter takipçisine şu yanıtı verdi:

"İşe ihtiyacım olursa hiç çekinmeden arayıp isteyecek samimiyete sahibim. Buralara lüzum yok."

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