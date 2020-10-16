Öykü Serter cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

TV 8 ekranlarına gelen ve fenomen haline dönüşen İşte Benim Stilim yarışmasının sunuculuğunu yapan Öykü Serter uzun süredir ekranlardan uzaktaydı. İşte Benim Stilim programının sona ermesinden sonra aynı kanalda Rising Star Türkiye ve Göz 6 yarışmalarını sundu. Survivor Panaroma programında sunuculuk ve yorumculuk görevini yerine getiren güzel isim bir yandan da DJ performanslarıyla dikkatleri çekiyordu. Sunculuk kariyerine ara veren Öykü Serter adeta inzivaya çekildi.

45 yaşındaki başarılı sunucu sosyal medyadan paylaştığı pozlarla hayranlarıyla hasret giderdi. Güzel sunucunun paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Başarılı ismin genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Güzel sunucu Öykü Serter fotoğrafçı arkadaşının objektifine seksi pozlar verdi. Yapılan çekimleri ünlü sunucu kendi sosyal medya hesabından yapmayı ihmal etmedi.

Serter gönderisine sonbahar yaprağı ve kalp emojisi koydu. Serter’in fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sevilen sunucunun hayranları yorumlarında Öykü Serter’e duydukları özlemi dile getirdi.

