Öykü Serter'e veda! Kısmetse Olur'un yeni sunucusu bakın kim oldu

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 22 Eylül 2023 tarihinde sezon finaline girecek. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nü yeni sezonda Öykü Serter sunmayacak. 2. Sayfa'nın haberine göre Öykü Serter'in yerine gelecek isim belli oldu.

22 Eylül Cuma günü sezon finali yaparak ikinci sezon hazırlıklarına devam edecek olan Kısmetse Olur için daha şimdiden yeni yarışmacı başvuruları başladı.

ÖYKÜ SERTER VEDA ETTİ

9 Erkek, 9 Kadının yarıştığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nü sunucu Öykü Serter sunmaktaydı.

Öykü Serter, Kısmetse Olur sunuculuğundan ayrılırken, programın yeni sunucusu ise belli oldu.

Program yeni sezonda Ebru Şancı Öztürk'ün sunumuyla yayınlanacak.

Sivri dili ve dobralığıyla gündemden düşmeyen Ebru Şancı Öztürk'ün Kısmetse Olur'a yeni bir soluk getireceği düşünülüyor.

EBRU ŞANCI ÖZTÜRK KİMDİR?

16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.



