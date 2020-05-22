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Öyle Bir Geçer Zaman ki ekranlara geri dönüyor! Öyle Bir Geçer Zaman ki ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 22.05.2020 22:12 | Son Güncelleme

Bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki tekrar bölümleriyle yeniden yayınlanacak. Peki Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ne zaman yayınlanacak?

Öyle Bir Geçer Zaman ki ekranlara geri dönüyor! Öyle Bir Geçer Zaman ki ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kanal D’nin başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Emir Berke Zincidi’nin paylaştığı yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' 25 Mayıs Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 13.15’de yeniden ekrana geliyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki 2

Ölümsüz hikayesiyle de ekrana damgasını vuran dizinin genel hikayesi şöyle;

Uzun yol kaptanı Ali nihayet evine döner. Herkes evin reisini büyük bir heyecan içinde beklerken, Akarsu Ailesi’nin hayatı bu dönüş ile birlikte bir anda değişir.

Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yıl 1967. Ali Akarsu uzun yol gemilerinde ikinci kaptanlık yapmaktadır ve zamanın çoğunu ailesinden uzaklarda gemilerde geçirmektedir. Ailenin reisi geçim derdi için okyanus ötelerinde giderken, aileyi bir arada tutan dört çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan ise eşi Cemile’dir.

Uzun bir seferin ardından Ali evine dönmektedir. Evin ahalisi, özellikle de Cemile tatlı bir telaş içindedir. Mete, Berrin Aylin ama en çok da dört çocuğun en küçüğü olan Osman babasının dönüşünü pencerede beklemektedir. Ali her ne kadar ailesine kavuştuğu için mutlu görünse de halinde bir gariplik vardır. Üstelik daha ilk günden Mete’nin okuldaki haytalıkları ortaya çıkınca Ali, sinirlerine hakim olamaz. Evde büyük bir tartışma patlak verir. Ali’nin kızı Berrin ile de aralarında aşamadığı bir soğukluk vardır.

Öyle Bir Geçer Zaman ki 25 Mayıs Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 13.15’de Kanal D’de.

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