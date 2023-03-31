Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamıyor

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı dönemde herkesi ekran başına kitlemişti.

Dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi başarılı oyunculuğu ile izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.

O dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan genç oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile herkesi şaşırtıyor. Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamıyor.

Ankara doğumlu Emir Berke Zincidi, 4 Ekim 2005 yılında dünyaya geldi.

Genç oyuncu iki yaşındayken ailesi tarafından bir ajansla anlaştı ve birçok reklam filminde rol aldı.

İstanbul Beşiktaş Kolejinde ilkokul eğitimini tamamlayan Zincidi, birçok dizi ve filmlerde oynamıştır.

Yetenekli oyuncu 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki Küçük Osman rolüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Zeki Alasya'nın oynadığı Küçük Ağa dizisinde ise 'Mehmetcan' karakterine hayat verdi.





