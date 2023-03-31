MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamıyor

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamıyor

31.03.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin izlenme rekorları kıran dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin minik Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Küçük Osman rolüyle milyonların kalbini kazanan ve hafızalara yer edinen Emir Berke Zincidi şimdilerde 17 yaşında.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamıyor

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı dönemde herkesi ekran başına kitlemişti.

Dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi başarılı oyunculuğu ile izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.

Küçük Osman 1

O dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan genç oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile herkesi şaşırtıyor. Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamıyor.

Küçük Osman 2

Ankara doğumlu Emir Berke Zincidi, 4 Ekim 2005 yılında dünyaya geldi.

küçük osman 3

Genç oyuncu iki yaşındayken ailesi tarafından bir ajansla anlaştı ve birçok reklam filminde rol aldı.

Emir Berke Zincidi

İstanbul Beşiktaş Kolejinde ilkokul eğitimini tamamlayan Zincidi, birçok dizi ve filmlerde oynamıştır.

Emir Berke Zincidi 4

Yetenekli oyuncu 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki Küçük Osman rolüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Emir Berke Zincidi 3

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Zeki Alasya'nın oynadığı Küçük Ağa dizisinde ise 'Mehmetcan' karakterine hayat verdi.

Emir Berke Zincidi 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyensiz pozlar büyük tepki çekti! "Her şeyi göreceksek..."Sütyensiz pozlar büyük tepki çekti! "Her şeyi göreceksek..."
Bu kez üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozlarıyla mest ettiBu kez üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti
Bekarlığa veda partisini aboneleriyle paylaşacak Bekarlığa veda partisini aboneleriyle paylaşacak
Anahtar Kelimeler:
Emir Berke Zincidi öyle bir geçer zaman ki emir berke zincidi son hali Erkan Petekkaya yaşında wilma elles

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! 17 ile uyarı: Bahar soğukları kapıda

Bu tarihlere dikkat! 17 ile uyarı: Bahar soğukları kapıda

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

Son ankette Yavaş ve İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti

Son ankette Yavaş ve İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı!

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.