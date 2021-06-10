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  4. Öyle çok faydası var ki... Karbonatın faydaları nelerdir? Karbonat ne işe yarar?

Öyle çok faydası var ki... Karbonatın faydaları nelerdir? Karbonat ne işe yarar?

10.06.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır mutfağımızdan eksik etmediğimiz karbonatı hamur işinden temizliğe kadar her alanda güvenle kullanabiliyoruz. Evimizin küçük mucizesi ile neler yapılabilir bir bakalım.

Öyle çok faydası var ki... Karbonatın faydaları nelerdir? Karbonat ne işe yarar?

Annelerimizin eski zamanlarda keklerde, poğaçalarda kullandığı karbonat, günümüzde mutfak dışında da birçok kullanılıyor. Sağlığa faydalı oluşu nedeniyle de güven veriyor. Karbonatın farklı kullanım alanlarını sizler için araştırdık.

TER KOKUSUNU ENGELLER

1 çay kaşığı karbonatı 2 çay kaşığı su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Kol altınıza sürüp bir süre beklettikten sonra yıkayın. Ter kokusunu uzun süre engelleyecektir.

TARAKLARI TEMİZLER

Her gün kullandığımız taraklar bir süre sonra saçın yağı ile kirlenir ve bakteri oluşturur. Haftada bir kez karbonatı saç fırçanıza veya tarağınıza döküp 2 saat boyunca bekletip sonra karbonattan arındırabilirsiniz.

DİŞ TEMİZLİĞİNDE FAYDALIDIR

Karbonatın beyazlatma gücünü diş temizliğinde kullabilirsiniz. 1 çay kaşığı karbonatı 1/2 çay kaşığı su ile karıştırıp diş fırçanıza sürebilirsiniz. Bu kullanımda dikkat edeceğiniz nokta, dişleri bastırmadan temizlemeye çalışmak olmalıdır.

TEZGAHTAKİ LEKELERİ YOK EDER

Mutfak tezgahında oluşan lekeler kadınların en rahatsız olduğu sorunlardan biridir. Gıda maddelerinin direkt temas ettiği tezgahları deterjan gibi ağır kimyasallarla temizlemek sağlığımız için risk oluşturacaktır. Bu nedenle karbonat hem doğal yapısı hem de asidik formülü ile tezgahları lekelerden arındırırken sağlığınızı koruyacaktır. Bulaşık süngerinize bir miktar karbonat döküp tezgahınızı ovun. Sonra ıslak bez ile tezgahınızı karbonattan arındırabilirsiniz.

SEBZELERİ CANLANDIRIR

Marul, roka, maydanoz gibi sebzelerin temizliği zordur hem de yaprakları hızlıca pörsüyebilir. Bir leğen soğuk suya 2 çay kaşığı karbonat atıp yeşillikleri bu karışımda 15 dakika bekletmeniz durumunda yeşilliklerin hızla tazeleşeceğini gözlemleyebilirsiniz.

ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATIR

Bembayaz çamaşırlar her kadının takıntısıdır. Yetişkinlerin kıyafetlerinde ağartıcı gibi kimyasallar kullanılıyor ancak söz konusu çocuklar ve bebekler olduğunda daha doğal içerikli ürünler kullanmak gerekiyor. Karbonatı bebek ve çocuk çamaşırlarının daha da beyaz olması için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

TAHTA KAŞIKLARI TEMİZLER

Mutfakların olmazsa olmazı tahta kaşıklar, yüzeylerinde bir süre sonra yağ ve kir biriktirir. Kullanım ve hijyen açısında zararlı olan bu durumu karbonat ile çözebilirsiniz. Büyük bir tencereye su koyup kaynatın. 4 yemek kaşığı karbonatı kaynayan suya ilave edin ve ocağın altını kısın. Tenceredeki karışım kaynarken tüm tahta kaşıklarınızı bu karışımın içine koyun ve en az 20 dakika sterilize olmasını bekleyin. Kaşıklardaki kir ve yağlar suyun yüzeyinde birikecektir. Bu işlemi sık sık tekrarlayabilirsiniz.

KÖTÜ KOKULARI YOK EDER

Zaman içinde buzdolabınızda oluşan kötü kokuları karbonat ile yok edebilirsiniz. Ufak bir kavanozun içine karbonat koyun ve kavanozun kapağını kapatmayın. Kavanozu dolabınızın tam orta rafına yerleştirin. Her hafta kavanozun içindeki karbonatı yenileyin. Buzdolabınızda kokudan eser kalmayacaktır.

SUYU ALKALİ YAPAR

Vücudumuzun suya ihtiyacı olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Karbonat ile içme suyunuzu alkali hale getirip zayıflama sürecinizi hızlandırabilirsiniz. 2 litre içme suyuna katacağınız 1 tatlı kaşığı karbonat, suyun pH dengesini artıracaktır. Uzun süre kullanımda zararı olabileceği için maksimum 3 gün olacak şekilde kullanmanızı öneririz.

TAKILARI PARLATIR

Tenimize temas eden takılar bir süre sonra oksitlenerek kararır. 2 tatlı kaşığı karbonatı bir miktar su ile macun kıvamına getirip takılarınızı ovabilirsiniz. Takılarınız ilk günkü gibi parlayacaktır.

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