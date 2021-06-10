Öyle çok faydası var ki... Karbonatın faydaları nelerdir? Karbonat ne işe yarar?

Annelerimizin eski zamanlarda keklerde, poğaçalarda kullandığı karbonat, günümüzde mutfak dışında da birçok kullanılıyor. Sağlığa faydalı oluşu nedeniyle de güven veriyor. Karbonatın farklı kullanım alanlarını sizler için araştırdık.

TER KOKUSUNU ENGELLER

1 çay kaşığı karbonatı 2 çay kaşığı su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Kol altınıza sürüp bir süre beklettikten sonra yıkayın. Ter kokusunu uzun süre engelleyecektir.

TARAKLARI TEMİZLER

Her gün kullandığımız taraklar bir süre sonra saçın yağı ile kirlenir ve bakteri oluşturur. Haftada bir kez karbonatı saç fırçanıza veya tarağınıza döküp 2 saat boyunca bekletip sonra karbonattan arındırabilirsiniz.

DİŞ TEMİZLİĞİNDE FAYDALIDIR

Karbonatın beyazlatma gücünü diş temizliğinde kullabilirsiniz. 1 çay kaşığı karbonatı 1/2 çay kaşığı su ile karıştırıp diş fırçanıza sürebilirsiniz. Bu kullanımda dikkat edeceğiniz nokta, dişleri bastırmadan temizlemeye çalışmak olmalıdır.

TEZGAHTAKİ LEKELERİ YOK EDER

Mutfak tezgahında oluşan lekeler kadınların en rahatsız olduğu sorunlardan biridir. Gıda maddelerinin direkt temas ettiği tezgahları deterjan gibi ağır kimyasallarla temizlemek sağlığımız için risk oluşturacaktır. Bu nedenle karbonat hem doğal yapısı hem de asidik formülü ile tezgahları lekelerden arındırırken sağlığınızı koruyacaktır. Bulaşık süngerinize bir miktar karbonat döküp tezgahınızı ovun. Sonra ıslak bez ile tezgahınızı karbonattan arındırabilirsiniz.