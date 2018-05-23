MAGAZİN

'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 16:14 | Son Güncelleme

Oyuncu Doğa Rutkay ile televizyoncu eşi Kerimcan Kamal, önceki gün Vadistanbul AVM’de objektiflere yansıdı.

'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

Sekiz hafta sonra ikiz bebek sahibi olacak Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal çifti, mağazaları ve reyonları dolaşarak alışveriş yaptı. Uzun süre ayakta kaldığı gözlenen Rutkay, enerjisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Muhabirlerin doğumu sorusuna Kerimcan Kamal’ın “Doğumu yarın yapabilir” cevabı vermesi üzerine Doğa Rutkay, “Öyle deme Kemal, beni korkutuyorsun" ifadelerini kullandı.

Neşeli oldukları gözlenen çift, alışveriş turlarını tamamladıktan sonra Vadi Kordon’da bulunan Polenez Brasserie’de mola verdi.

fft16_mf11543820

PARTNEREsra Ersoy sessizliğini bozduEsra Ersoy sessizliğini bozdu
Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu
Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa rutkay Kerimcan Kamal

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Maşallah.
Diğer Haberler
Gökhan Kırdar taburcu oldu

Gökhan Kırdar taburcu oldu

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı

Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı

Hugh Grant ilk kez evlendi

Hugh Grant ilk kez evlendi

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Bir milyonluk dava... Mabel Matiz gelmeyince karar çıkmadı!

Bir milyonluk dava... Mabel Matiz gelmeyince karar çıkmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.