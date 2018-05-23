Sekiz hafta sonra ikiz bebek sahibi olacak Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal çifti, mağazaları ve reyonları dolaşarak alışveriş yaptı. Uzun süre ayakta kaldığı gözlenen Rutkay, enerjisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Muhabirlerin doğumu sorusuna Kerimcan Kamal’ın “Doğumu yarın yapabilir” cevabı vermesi üzerine Doğa Rutkay, “Öyle deme Kemal, beni korkutuyorsun" ifadelerini kullandı.

Neşeli oldukları gözlenen çift, alışveriş turlarını tamamladıktan sonra Vadi Kordon’da bulunan Polenez Brasserie’de mola verdi.





