Oytun Erbaş'dan çok konuşulacak açıklamalar: Sucuk ve salamda 'nitrit' tehlikesi: "Eşcinseller tarafından istismar edildi"

İzmir doğumlu ünlü hekim ve akademisyen Prof. Dr. Oytun Erbaş, tartışmalı açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan nitrit maddesinin insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Erbaş, "Hatta istismar edilir" dedi.

NİTRİT TEHLİKESİ: BOTOKS BENZETMESİ VE BAĞIMLILIK UYARISI

Prof. Dr. Erbaş, salam ve sosislerdeki nitritin bakteriyel üremeyi önlemek için kullanıldığını ancak korkunç yan etkilere yol açtığını belirtti. "Nitrit, botoks gibi etki eder; yersen önce yüz felci, sonra aşağı iner ve nefes alamaz hale gelirsin, diri diri ölürsün. Bu olmasın diye sucuklara, sosislere konuluyor. Yağlı kıymaya sodyum nitrit eklenince kıpkırmızı olur" diyen Erbaş, nitritin manik atak tetiklediğini ve aşırı mutluluk hissi yaratarak bağımlılık yaptığını vurguladı.

"EŞCİNSELLER TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLİYOR"

Erbaş'ın çarpıcı ifadeleri şöyle: “Salam, sosis hepsinin içinde nitrit var. Sodyum nitrit korkunç bir şey. En güzel yaptığı şey manik ataktır. Acayip mutlu eder. Böyle hayata bir bağlanma, cıvıl cıvılsın. Bağımlılık yapar. Sucuk, salam bağımlısı olursun. Yurt dışında çok fazla var nitrit bağımlılığı. Nitrit hatta eşcinseller tarafından istismar edilir. Damarları ve bazı yerleri genişlettiği için sapkınlık reaksiyonlarında kolaylaşma sağlar."

"KURŞUN GİBİ SONRADAN ANLAŞILACAK"

Tüm gıda katkı maddelerinin salam, sosis ve sucuk gibi ürünlerde mide kanseri riski taşıdığını savunan Erbaş, kırmızı gıda boyalarının çocuklarda hiperaktiviteye yol açtığını, egzama gibi sorunları saymadığını ekledi. "Burada korkunç bir şey var. İnsanoğlu bunu kurşun gibi anlayacak bir gün. Şu tüzükler çıkacak: gıda boyaları yasak. Ama ne zaman işte kurşun gibi. Bizi çok zor günler bekliyor. Endüstriyel gıda bizim sonumuzu getirmiştir" uyarısında bulundu.

OYTUN ERBAŞ'IN KİMDİR?

15 Kasım 1978'de İzmir'de dünyaya gelen Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun oldu. İç Hastalıkları, Radyoloji, Fizyoloji ve Deneysel Tıp ile Sinirbilim (Neuroscience) Anabilim Dallarında 2001-2012 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Kasım 2012'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında uzmanlığını tamamladı.

Deneysel çalışmalarıyla uluslararası arenada dikkat çeken Erbaş, 2013'te Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında "Politzer Ödülü" ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'nden "Jacques Duparc Ödülü" kazandı. Ayrıca ulusal kongrelerden onlarca "en iyi proje" ve "en iyi sözlü bildiri" ödülü aldı. Mayıs 2018 tarihinde Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında Doçent Dr. ünvanı almıştır.