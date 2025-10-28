YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Oytun Erbaş'dan çok konuşulacak açıklamalar: Sucuk ve salamda 'nitrit' tehlikesi: "Eşcinseller tarafından istismar edildi"

Tartışmalı açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen ödül sahibi hekim Oytun Erbaş, bu kez işlenmiş et ürünlerine karşı uyardı. Salam, sosis ve sucuklardaki nitrit maddesinin etkisini, manik atak tetiklediğini ve bağımlılık yarattığını ve istismar edildiğini iddia eden Erbaş, "Endüstriyel gıda bizi kurşun gibi zehirliyor, istismar ediliyor. Bir gün anlayacağız ama geç olacak" diyerek sert uyarıda bulundu. Çarpıcı açıklamalar…

Oytun Erbaş'dan çok konuşulacak açıklamalar: Sucuk ve salamda 'nitrit' tehlikesi: "Eşcinseller tarafından istismar edildi"
Sedef Karatay

İzmir doğumlu ünlü hekim ve akademisyen Prof. Dr. Oytun Erbaş, tartışmalı açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan nitrit maddesinin insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Erbaş, "Hatta istismar edilir" dedi.

Oytun Erbaş dan çok konuşulacak açıklamalar: Sucuk ve salamda nitrit tehlikesi: "Eşcinseller tarafından istismar edildi" 1

NİTRİT TEHLİKESİ: BOTOKS BENZETMESİ VE BAĞIMLILIK UYARISI

Prof. Dr. Erbaş, salam ve sosislerdeki nitritin bakteriyel üremeyi önlemek için kullanıldığını ancak korkunç yan etkilere yol açtığını belirtti. "Nitrit, botoks gibi etki eder; yersen önce yüz felci, sonra aşağı iner ve nefes alamaz hale gelirsin, diri diri ölürsün. Bu olmasın diye sucuklara, sosislere konuluyor. Yağlı kıymaya sodyum nitrit eklenince kıpkırmızı olur" diyen Erbaş, nitritin manik atak tetiklediğini ve aşırı mutluluk hissi yaratarak bağımlılık yaptığını vurguladı.

Oytun Erbaş dan çok konuşulacak açıklamalar: Sucuk ve salamda nitrit tehlikesi: "Eşcinseller tarafından istismar edildi" 2

"EŞCİNSELLER TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLİYOR"

Erbaş'ın çarpıcı ifadeleri şöyle: “Salam, sosis hepsinin içinde nitrit var. Sodyum nitrit korkunç bir şey. En güzel yaptığı şey manik ataktır. Acayip mutlu eder. Böyle hayata bir bağlanma, cıvıl cıvılsın. Bağımlılık yapar. Sucuk, salam bağımlısı olursun. Yurt dışında çok fazla var nitrit bağımlılığı. Nitrit hatta eşcinseller tarafından istismar edilir. Damarları ve bazı yerleri genişlettiği için sapkınlık reaksiyonlarında kolaylaşma sağlar."

Oytun Erbaş dan çok konuşulacak açıklamalar: Sucuk ve salamda nitrit tehlikesi: "Eşcinseller tarafından istismar edildi" 3

"KURŞUN GİBİ SONRADAN ANLAŞILACAK"

Tüm gıda katkı maddelerinin salam, sosis ve sucuk gibi ürünlerde mide kanseri riski taşıdığını savunan Erbaş, kırmızı gıda boyalarının çocuklarda hiperaktiviteye yol açtığını, egzama gibi sorunları saymadığını ekledi. "Burada korkunç bir şey var. İnsanoğlu bunu kurşun gibi anlayacak bir gün. Şu tüzükler çıkacak: gıda boyaları yasak. Ama ne zaman işte kurşun gibi. Bizi çok zor günler bekliyor. Endüstriyel gıda bizim sonumuzu getirmiştir" uyarısında bulundu.

Oytun Erbaş dan çok konuşulacak açıklamalar: Sucuk ve salamda nitrit tehlikesi: "Eşcinseller tarafından istismar edildi" 4

OYTUN ERBAŞ'IN KİMDİR?

15 Kasım 1978'de İzmir'de dünyaya gelen Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun oldu. İç Hastalıkları, Radyoloji, Fizyoloji ve Deneysel Tıp ile Sinirbilim (Neuroscience) Anabilim Dallarında 2001-2012 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Kasım 2012'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında uzmanlığını tamamladı.

Deneysel çalışmalarıyla uluslararası arenada dikkat çeken Erbaş, 2013'te Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında "Politzer Ödülü" ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'nden "Jacques Duparc Ödülü" kazandı. Ayrıca ulusal kongrelerden onlarca "en iyi proje" ve "en iyi sözlü bildiri" ödülü aldı. Mayıs 2018 tarihinde Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında Doçent Dr. ünvanı almıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes tarif isteyecek: Bal kabağı ekmeği...Herkes tarif isteyecek: Bal kabağı ekmeği...
Karı koca kavgasından çıktı: Kilosu 160 lira...Karı koca kavgasından çıktı: Kilosu 160 lira...

Anahtar Kelimeler:
mide kanseri Oytun Erbaş eşcinsel sosis sucuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.