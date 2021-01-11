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Oyun dünyasının favorilerinden Borderlands sinemaya transfer oluyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.01.2021 07:24 | Son Güncelleme:
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Oyun dünyasının favorilerinden Borderlands sinemaya transfer oluyor

Heyecan verici konsol oyunlarından olan Borderlands’ın film uyarlaması için çekimler başlıyor. Eli Roth yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosunda Cate Blanchett de yer alıyor.

Konsol oyunları arasında sevilen bir yere sahip olan Borderlands’ın filmi için son hazırlıklar yapılıyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan Borderlands filminin çekimleri başlıyor.

İlk oyunu 2009 yılında, son oyunu ise 2019 yılında yayınlanan popüler oyun serisi Borderlands ekibi, filmin çekimleri için Macaristan’a uçuyor.

Macar prodüksiyon hizmetleri şirketi MidAtlantic Films'in başkanı Adam Goodman, geçtiğimiz günlerde The Hollywood Reporter'a konuştu ve Macaristan'da çekimleri başlamak üzere olan bazı yapımlardan bahsetti. Macaristan, Dune filminin de çekimlerini yaptığı, Covid önlemi açısından sıkı bir ülke.

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Adam Goodman'ın söylediğine göre çekimler yakın zamanda başlayacak. Filmde Lilith rolünde Yüzüklerin Efendisi filminden tanınan başarılı oyuncu Cate Blanchett bulunacak. Resmi olarak açıklanmasa da çıkan son söylentilere göre Roland karakterini de Kevin Hart canlandıracak.

Lionsgate tarafından yapılacak filmin yönetmenliğini ise Eli Roth üstlenecek. Filmin senaryosunu ise Chernobyl ve Hangover gibi yapımların senaristi Craig Mazin yazacak.

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